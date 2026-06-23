Miguel Ángel Gil Marín estalla contra el club azulgrana tras las declaraciones del delantero argentino: «Nuestra responsabilidad es defender los intereses del club».

MADRID — El Atlético de Madrid ha decidido pasar a la acción. Tras el terremoto desatado por las declaraciones de Julián Álvarez, en las que manifestaba abiertamente su deseo de abandonar el club rojiblanco, el consejero delegado de la entidad, Miguel Ángel Gil Marín, ha confirmado que presentarán una denuncia formal ante la FIFA contra el FC Barcelona por negociar con un futbolista con contrato en vigor.

Denuncia formal ante la FIFA

La cúpula del Atlético de Madrid no ha tardado en reaccionar a los movimientos del club catalán. Gil Marín fue tajante al explicar las medidas legales que tomará la institución:

«Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido».

El delantero argentino tiene una vinculación contractual con el club madrileño hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión prohibitiva de 500 millones de euros. Desde las oficinas del Metropolitano insisten en que el jugador es intransferible.

Malestar con Julián Álvarez

El detonante de la crisis fueron las palabras de Julián Álvarez al término del partido de la segunda jornada del Mundial entre Argentina y Austria. El atacante aseguró que «lo mejor para todos es una transferencia» para poder «cumplir su sueño».

La respuesta del dirigente rojiblanco no se hizo esperar, afeando el momento elegido por el futbolista:

«Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián», expresó Gil Marín, quien además recordó que el club ya le había transmitido su postura de no venderlo. «El Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros».

Duro ataque a la gestión del Barcelona

El tono de Gil Marín se endureció notablemente al referirse al comportamiento del FC Barcelona, acusando a la directiva culé de falta de respeto y de reincidir en prácticas dudosas en el mercado de fichajes.

Acusaciones de menosprecio: «El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define».

«El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define». Falta de capacidad financiera: «Mienten a nosotros, al jugador, a los medios y a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados».

«Mienten a nosotros, al jugador, a los medios y a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados». El antecedente de Nico Williams: El consejero delegado no dudó en recordar el pasado reciente para justificar su postura: «No es la primera vez que el Barcelona actúa así… El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club».

Un rendimiento incuestionable

La firmeza del Atlético de Madrid responde al enorme peso que tiene el delantero en el esquema del equipo. Desde su llegada hace dos temporadas procedente del Manchester City, el impacto de la ‘Araña’ ha sido inmediato:

Números de Julián Álvarez en el Atlético:

Competiciones / Totales Cifras Partidos disputados 106 Goles anotados 49 Vigencia de contrato Hasta 2030 Cláusula de rescisión €500M

El caso entra ahora en una vía legal de consecuencias imprevisibles entre dos de los grandes del fútbol español, con la FIFA como juez de un conflicto que no ha hecho más que empezar.