MADRID.– El futuro de Julián Álvarez amenaza con convertirse en el gran culebrón del verano, abriendo una auténtica brecha entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Después de que el delantero argentino diera el paso adelante exigido desde el Camp Nou declarando su «sueño» de vestir la camiseta azulgrana, la postura en las oficinas del Metropolitano es taxativa y unánime: el Barça es el peor destino posible para su estrella.

La directiva rojiblanca rechaza de plano la opción catalana basándose en tres argumentos innegociables: el económico, el deportivo y el social.

1. El factor económico: Sin músculo frente a los gigantes europeos

El Atlético de Madrid ha tasado la salida de ‘la Araña’ en una cifra que ronda los 150 millones de euros. En los despachos del Metropolitano son conscientes de que el Barça es el club con menos músculo financiero de todos los pretendientes.

Mientras que colosos como el PSG o el Arsenal pueden afrontar esa cantidad sin pestañear, la propuesta azulgrana pasa por incluir futbolistas para abaratar la operación (con nombres como Casadó y Balde sobre la mesa), un intercambio que no convence en Madrid, especialmente cuando el Arsenal podría llegar a ofrecer piezas de la talla de Viktor Gyökeres.

2. El factor deportivo: No reforzar al campeón de Liga

Desde el punto de vista estrictamente deportivo, en el Atlético consideran un «padrinazgo» inasumible vender a su máxima figura al actual campeón de LaLiga y rival directo por los cuatro títulos de la próxima temporada. Traspasarlo a la Premier League o a la Ligue 1 restaría un impacto directo en la competición doméstica, limitando los cruces con el delantero exclusivamente a la Champions League.

3. El factor social: El Barça, un rival cada vez más hostil

El divorcio social también pesa, y mucho. La masa social rojiblanca no perdonaría la venta de Julián al Barcelona, una entidad que en la última temporada ha alcanzado unas cotas de rivalidad y animadversión entre la afición colchonera equiparables a las del Real Madrid, tanto por la tensión de los últimos choques directos como por la gestión pública que el club catalán ha hecho del «culebrón Julián».