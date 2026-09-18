Cinco migrantes han sido ingresadas en un hospital de Ceuta tras dar a luz, lo que ha generado preocupación sobre su situación tras el alta médica. Aunque están en recuperación, los servicios sociales han frenado su salida del centro sanitario, lo que plantea interrogantes sobre su futuro.

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Entre estas mujeres, una de ellas lleva ya nueve días hospitalizada. Fuentes sanitarias han señalado que, si reciben el alta, su destino inmediato sería la calle, lo que pone de relieve la necesidad de atención y apoyo para estos casos.

El hospital ha mostrado su disposición a atender a las migrantes, pero el dilema principal radica en la falta de recursos de servicios sociales para garantizar un alojamiento adecuado tras su salida del centro.

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Del mismo modo, se ha detectado que más de 70 mujeres marroquíes embarazadas han ingresado recientemente en la ciudad, lo que podría intensificar los retos a los que se enfrentan las autoridades locales y los servicios de atención.

La situación en Ceuta continúa siendo compleja en el ámbito migratorio, donde la llegada de personas desde Marruecos sigue en aumento, generando presiones sobre los servicios sanitarios y sociales de la ciudad.

Las autoridades de salud y sociales de Ceuta trabajan para coordinar esfuerzos que puedan resultar en una respuesta más eficiente y humanitaria ante la creciente crisis migratoria en la frontera con Marruecos.