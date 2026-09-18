A primera hora de la mañana, un amplio dispositivo policial ha comenzado el desalojo de los asentamientos de migrantes en Ceuta, con un enfoque inicial en la playa de Benítez.

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El operativo tiene como objetivo trasladar a los ocupantes de estas áreas al nuevo recurso temporal que se ha habilitado en la explanada del Muelle de Poniente.

Este movimiento es parte de las acciones coordinadas por las autoridades locales para gestionar la situación de la migración en la ciudad autónoma.

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Las operaciones se llevan a cabo con el fin de ofrecer a los migrantes condiciones adecuadas y seguras mientras se gestionan sus solicitudes de asilo y se evalúan sus circunstancias.

La intervención polivalente busca, además, garantizar el orden público en la zona y brindar atención a las necesidades fundamentales de las personas afectadas.

Se espera que esta fase de traslado continúe en los próximos días, facilitando así un seguimiento más efectivo de la situación migratoria en Ceuta.