El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado en el Consejo de Ministros un conjunto de medidas destinadas a consolidar la integración de Ceuta y Melilla en Europa.

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El plan incluye la creación de un puesto permanente para ambas ciudades en el Comité de las Regiones, asegurando así una representación directa en las decisiones europeas que puedan afectar a estos territorios. Asimismo, se contempla la presencia continua de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, en estas ciudades.

Este paquete políticamente y financieramente estructurado busca facilitar la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, reforzando su posición estratégica como enclaves europeos en el norte de África.

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