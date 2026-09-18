El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha solicitado una mayor planificación en los traslados de personas migrantes en Ceuta, destacando la necesidad de que se gestionen de manera más eficiente.

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El partido local ha enfatizado la importancia de que los colectivos profesionales que participan en estos dispositivos cuenten con más recursos para poder controlar la situación de manera adecuada.

Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de mantener informada a la ciudadanía sobre los procesos y situaciones que rodean a la migración, favoreciendo así una comunicación más transparente.

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MDyC considera que la falta de una planificación adecuada en los traslados podría agravar la situación de las personas migrantes y afectar a la convivencia en la ciudad.

La formación política se muestra preocupada por el impacto que esto puede tener no solo en la población migrante, sino en la propia comunidad ceutí que vive en la frontera.

Con esta petición, el MDyC busca promover una respuesta más organizada y consensuada en la gestión de la crisis migratoria que afecta a Ceuta.