El expresidente del Gobierno asegura que los próximos meses serán “muy desagradables” para España y cuestiona la ampliación de la nacionalidad a descendientes de españoles en el extranjero

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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha cargado este viernes contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de ser un Gobierno “capaz de cualquier cosa”, y ha puesto como ejemplo la conocida como ley de nietos, una norma que, según su interpretación, podría suponer “un intento de alterar el censo para obtener ventajas electorales”.

Aznar ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que los próximos meses serán “muy desagradables” para España debido a la situación política nacional e internacional.

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Críticas a la ampliación de la nacionalidad española

El exjefe del Ejecutivo se ha referido a la normativa que permite solicitar la nacionalidad española a descendientes de españoles que emigraron al extranjero, una medida que inicialmente estaba vinculada a quienes tuvieron que exiliarse, pero cuya aplicación posterior se amplió a otros supuestos de emigración.

Según Aznar, esta modificación supone un riesgo porque, en su opinión, puede incorporar al censo electoral a personas sin una vinculación suficiente con España.

“No había pasado jamás en España y es absolutamente inaceptable”, ha afirmado, al considerar que la concesión de la nacionalidad debe estar vinculada al cumplimiento de determinados requisitos.

El expresidente ha asegurado que ha conocido casos de personas en Sudamérica a las que se les habría concedido la nacionalidad sin haber visitado España, y ha cuestionado que puedan participar en procesos electorales.

Aznar habla de “saqueo” y alerta sobre el futuro institucional

Durante la entrevista, Aznar también ha reclamado reforzar las instituciones del Estado y ha advertido de que otros actores políticos podrían aprovechar una situación que considera de debilitamiento institucional.

En este contexto, ha mencionado debates territoriales relacionados con competencias y recursos públicos, y ha afirmado que algunas iniciativas suponen un “saqueo” que perjudica a la democracia.

Además, ha señalado que los próximos dos años serán “extraordinariamente complicados” en el escenario internacional, especialmente por la evolución de la política estadounidense durante la etapa final de la presidencia de Donald Trump.

Aznar ha considerado que, si hasta ahora la política norteamericana ya ha sido “impredecible”, podría serlo todavía más durante los próximos años.