La Biblioteca Histórico Militar de Ceuta acoge un evento literario de excepción con la firma de ejemplares de El Secreto Perdido, la nueva novela de Juan Antonio Fernández Ahumada. El autor, nacido en la ciudad y con una destacada trayectoria en el mundo del guion cinematográfico, regresa a su tierra para presentar una trama que entrelaza la investigación criminal del FBI con los escenarios más emblemáticos de la Ciudad Autónoma.

Un agente del FBI ante un desafío macabro en Ceuta

La novela traslada la intriga internacional al corazón de Ceuta. El protagonista, Samuel Solomon, un agente especial del FBI que se encuentra apartado del servicio, llega a la ciudad para ofrecer una conferencia. Sin embargo, su retiro se ve interrumpido por un asesinato misterioso y perturbador ocurrido en el Santuario de la Virgen de África. A partir de ese momento, Solomon deberá enfrentarse a su mayor reto profesional en un entorno local cargado de suspense y secretos.

El autor: Entre el servicio militar y la creación narrativa

Juan Antonio Fernández Ahumada no es un extraño en el ámbito cultural ceutí. Actualmente destinado como cabo en la Unidad de Servicios de Base “Álvarez de Sotomayor” de Almería, su carrera ha estado siempre ligada a la narrativa visual y escrita:

Experiencia en guion: Es miembro de la asociación de cine de Ceuta y fue nominado al mejor guion en el certamen «24 Horas de Cine» de Adra por la película Invasión.

Es miembro de la asociación de cine de Ceuta y fue nominado al mejor guion en el certamen «24 Horas de Cine» de Adra por la película Invasión. Éxito radiofónico: Su talento le llevó a escribir el serial Las Roldán, emitido con gran éxito en la Cadena Cope de Ceuta.

Su talento le llevó a escribir el serial Las Roldán, emitido con gran éxito en la Cadena Cope de Ceuta. Trayectoria literaria: Además de este nuevo lanzamiento, es autor de la novela Arca, la primera entrega de la saga de aventuras Jack Ford.

Fomento de la cultura en la Biblioteca Histórico Militar

Con este acto de firma de ejemplares, la Biblioteca Histórico Militar de Ceuta reafirma su papel como punto de encuentro para la cultura y el talento local. Los lectores tienen ahora la oportunidad de adquirir esta obra que combina el ritmo de los mejores thrillers estadounidenses con la atmósfera única del patrimonio ceutí.