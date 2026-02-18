La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto fin a la incertidumbre. El próximo sábado 18 de abril, a las 21:00 horas, el Estadio de La Cartuja de Sevilla albergará por séptimo año consecutivo el partido por el título. El anuncio oficial llega tras un complejo encaje de bolillos entre la Federación, la Casa Real, LaLiga y los compromisos de seguridad en Andalucía.

Un cambio estratégico por la Feria y MotoGP

La elección de la fecha no ha sido casual. Inicialmente, el encuentro estaba previsto para el 25 de abril, pero la coincidencia con otros dos eventos de masas obligó a un cambio de planes. La celebración de la Feria de Abril en Sevilla y el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez de la Frontera el mismo fin de semana habrían supuesto un reto logístico y de seguridad inasumible.

Este adelanto ha provocado un efecto dominó en el calendario nacional. La jornada 32 de LaLiga, que debía disputarse originalmente ese fin de semana del 18 de abril, se trasladará ahora al fin de semana del 25. Es la primera vez en los 123 años de historia de la competición que una final de Copa se disputa en esta fecha específica.

El rompecabezas de las competiciones internacionales

La RFEF ha tenido que coordinar múltiples frentes para garantizar que el sábado 18 sea exclusivamente «el día de la Copa». No obstante, todavía quedan dos flecos importantes que dependen del éxito de otros equipos:

Fútbol Femenino: Ese mismo sábado, la Selección Española tiene un compromiso frente a Ucrania (clasificatorio para el Mundial). Se está trabajando para fijar ese encuentro a las 16:00 horas y evitar cualquier solapamiento televisivo con la final masculina.

Si el Real Betis se clasifica para los cuartos de final de la Europa League, tendría que jugar en casa el jueves 16 de abril. Para que la Federación pueda disponer del estadio con tiempo suficiente para los preparativos, se negociaría con la UEFA adelantar el choque de los verdiblancos al miércoles 15.

A la espera de los protagonistas

A tan solo dos semanas de que se resuelvan las semifinales, los aficionados ya pueden marcar en rojo el calendario y planificar su viaje a la capital hispalense. Con la sede y la hora confirmadas, Sevilla se prepara para otra noche histórica de fútbol en un estadio que se ha consolidado como el hogar espiritual de la Copa del Rey en la última década.