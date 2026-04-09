La Agencia Tributaria ofrece varias formas de hacer la Declaración de la Renta 2025: por internet con Renta Web, mediante cita previa por teléfono o de forma presencial en oficinas.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025, que se presenta en 2026, ofrece distintas formas de acceder a los servicios de la Agencia Tributaria. Los contribuyentes pueden realizar el trámite por internet, pedir ayuda telefónica o acudir a una oficina, siempre dentro de los plazos establecidos.

Saber cómo funciona cada opción es clave para elegir la vía más cómoda y evitar errores durante el proceso.

Renta Web: la opción principal para hacer la renta

La forma más habitual de presentar la declaración es a través de Renta Web, el servicio online de la Agencia Tributaria que permite consultar el borrador, modificar los datos fiscales y presentar la declaración desde cualquier dispositivo.

Para utilizar Renta Web es necesario identificarse mediante alguno de estos sistemas:

Certificado digital o DNI electrónico

Sistema Cl@ve

Número de referencia

Una vez dentro, el contribuyente puede revisar toda su información fiscal, comprobar el resultado de la declaración y corregir cualquier dato antes de confirmarla. Es importante revisar bien el borrador, ya que no siempre incluye todos los datos necesarios o puede contener errores.

Renta Directa: declaraciones más sencillas

En esta campaña, la Agencia Tributaria impulsa también Renta Directa, un sistema pensado para declaraciones sencillas que permite presentar el IRPF de forma rápida sin necesidad de realizar modificaciones complejas.

Este servicio está dirigido a contribuyentes con situaciones fiscales simples, lo que facilita el proceso y reduce el tiempo necesario para completar la declaración.

Cómo pedir cita previa para la renta

Para quienes prefieren recibir ayuda directa, la Agencia Tributaria ofrece la opción de cita previa.

Hay dos modalidades:

Cita previa telefónica

Se puede solicitar desde finales de abril

Permite que Hacienda confeccione la declaración por teléfono

Cita previa presencial

Se solicita desde finales de mayo

Permite acudir a una oficina para hacer la declaración con asistencia

La cita previa es obligatoria en ambos casos, por lo que conviene pedirla con antelación, especialmente en los momentos de mayor demanda.

Atención telefónica de Hacienda

La atención telefónica es una alternativa útil para quienes no quieren desplazarse. A través de este servicio, un técnico de la Agencia Tributaria ayuda al contribuyente a completar su declaración paso a paso.

Para utilizar este servicio:

hay que solicitar cita previa

tener a mano la documentación necesaria

facilitar los datos durante la llamada

Este sistema es especialmente recomendable para declaraciones sencillas o contribuyentes que necesitan ayuda básica.

Atención presencial en oficinas

La Agencia Tributaria también mantiene la atención presencial en oficinas durante la campaña. Este servicio está dirigido a quienes necesitan asesoramiento más detallado o tienen situaciones fiscales más complejas.

Al igual que en el caso telefónico, es obligatorio pedir cita previa. El contribuyente deberá acudir con toda la documentación necesaria para poder completar correctamente la declaración.

Qué opción elegir para hacer la renta

La elección del método depende de cada caso:

Renta Web : opción más rápida y recomendada para la mayoría

: opción más rápida y recomendada para la mayoría Renta Directa : ideal para declaraciones sencillas

: ideal para declaraciones sencillas Teléfono : buena alternativa si necesitas ayuda sin desplazarte

: buena alternativa si necesitas ayuda sin desplazarte Oficina: recomendable para casos más complejos

En cualquier caso, la Agencia Tributaria recomienda no esperar al último momento, ya que los servicios con cita previa tienen disponibilidad limitada y pueden saturarse en los últimos días de campaña.