La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha denunciado públicamente este jueves la actuación «absolutamente hostil» del ejército de Israel contra un convoy de soldados españoles de la misión de paz de la ONU (FINUL). Según la ministra, los militares israelíes ejercieron «violencia física» sobre un sargento español que fue retenido el pasado martes.

El incidente se produjo cuando un convoy logístico español regresaba de suministrar alimentos y material a las posiciones avanzadas de soldados indonesios en la «línea azul», la frontera que separa Líbano e Israel.

Secuestro y traslado a una aldea

De acuerdo con el relato detallado por Robles en La Sexta, un grupo de soldados israelíes interceptó el convoy y procedió a una inspección exhaustiva de vehículos y documentación. En ese contexto, un mando israelí calificado como «especialmente exaltado» forzó al sargento español a entrar en un vehículo con «violencia evidente».

El militar fue trasladado a una aldea cercana donde permaneció privado de libertad:

Condiciones del cautiverio: Robles ha evitado dar detalles específicos por «prudencia», aunque ha confirmado que el soldado sufrió una situación «bastante complicada».

Robles ha evitado dar detalles específicos por «prudencia», aunque ha confirmado que el soldado sufrió una situación «bastante complicada». Liberación: Tras una protesta formal inmediata de España ante Israel y Naciones Unidas, el sargento fue puesto en libertad.

Vulneración de las normas internacionales

Para el Gobierno de España, este acto representa una «vulneración absoluta de todas las normas». La ministra subrayó que los convoyes de la ONU están claramente identificados y notifican cada salida, por lo que la agresión supone un ataque directo a una misión de paz internacional.

«Fue un acto absolutamente hostil con violencia física sobre ese militar español», afirmó Robles, instando a la ONU a que garantice la protección de sus efectivos para que no sean objeto de detenciones ni ataques.

Polémica política y futuro de la misión

La ministra también ha respondido con dureza a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien comparó la retención del casco azul con un control de tráfico. Robles le ha exigido «respeto a las Fuerzas Armadas» y que evite «frivolidades» sobre un incidente de tal gravedad.

Pese a la escalada de tensión, Defensa reafirma el valor de la misión FINUL en el sur del Líbano: