Comprueba la combinación ganadora del sorteo especial de este jueves y descubre si eres uno de los nuevos «soñadores» premiados con los sueldos mensuales

La suerte ha vuelto a repartirse en Europa este jueves 9 de abril de 2026. El sorteo de EuroDreams, el juego que ha revolucionado las loterías con sus premios en forma de pagos mensuales, ha celebrado hoy una jornada especial. Miles de participantes en España y el resto de países asociados estaban pendientes de los bombos para ver si su combinación les permitía alcanzar la ansiada independencia financiera.

Combinación ganadora de EuroDreams

Tras la extracción de las bolas realizada en París, la combinación afortunada para este jueves es la siguiente:

Números: 03 – 07 – 08 – 19 – 24 – 29

Sueño: 5

¿Qué premios puedes ganar?

A diferencia de otras loterías que entregan el premio de una sola vez, EuroDreams destaca por su estructura de premios en diferido:

Primera Categoría (6+1 aciertos): Un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. Segunda Categoría (6 aciertos): Un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años. Resto de categorías: Premios fijos en metálico para quienes acierten 5, 4, 3 o 2 números de la combinación principal.

Sorteos y recaudación

Este sorteo especial de jueves sigue consolidando a EuroDreams como una de las opciones favoritas para quienes buscan premios sostenibles en el tiempo. Como siempre, parte de la recaudación obtenida a través de Loterías y Apuestas del Estado se destinará a fines sociales y proyectos de interés público.

Se recomienda a todos los poseedores de boletos realizar la comprobación oficial en las administraciones de lotería autorizadas o a través de la web oficial para confirmar los escrutinios y el reparto de premios por categorías. ¡Mucha suerte a todos los participantes!