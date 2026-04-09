La iniciativa, desarrollada en colaboración con Cruz Roja, tiene como objetivo fomentar la inclusión social a través del deporte, ofreciendo a los participantes experiencias enriquecedoras en un entorno emblemático de la ciudad.

Durante la jornada, varios usuarios de Cruz Roja realizaron un recorrido guiado por las instalaciones del estadio, acompañados en todo momento por voluntarios de la Fundación AD Ceuta FC, quienes facilitaron una experiencia cercana y participativa.

La visita incluyó la entrega de un pequeño desayuno, generando un espacio de convivencia distendido entre participantes y organización.

Como cierre, se llevó a cabo una charla en la que intervinieron el director de la Fundación AD Ceuta FC, Javier Sánchez-París, y el director deportivo del club, Eduardo Villegas.

Ambos compartieron con los asistentes la historia deportiva reciente de la AD Ceuta FC, así como los valores que definen al club y su compromiso con la sociedad.

La sesión concluyó con un turno de preguntas en el que los participantes pudieron interactuar directamente con los ponentes.

Con este primer encuentro, la Fundación AD Ceuta FC reafirma su apuesta por proyectos de carácter social que promueven la inclusión, la convivencia y el acercamiento entre culturas, utilizando el deporte como herramienta de transformación social.