RTVE conmemora el Día Mundial de la franquicia en su canal infantil con la emisión de tres de sus largometrajes más icónicos durante este fin de semana.

La corporación pública RTVE, a través de su canal Clan, se suma a la celebración global por el 30º aniversario de «Pokémon». Tres décadas después de que un modesto videojuego iniciara un fenómeno cultural sin precedentes, la cadena ha diseñado una programación especial para este fin de semana que rinde homenaje a una odisea que ha trascendido fronteras y generaciones. El denominado «Maratón Pokémon: Especial 30 Aniversario» ocupará la parrilla durante el sábado 29 de febrero y el domingo 1 de marzo, ofreciendo una selección de títulos destinados tanto a los seguidores veteranos como a los nuevos espectadores.

Una cita con la aventura y la nostalgia

El despliegue cinematográfico comenzará este sábado a las 15:15 horas con la emisión de «Pokémon: Volcanion y la Maravilla Mecánica». En esta entrega, la narrativa sitúa a Ash en una alianza forzosa con el Pokémon singular Volcanion. La trama se desarrolla en una ciudad bajo el control de un dirigente corrupto que ha usurpado a Magearna, un Pokémon artificial creado hace cinco siglos. Los protagonistas deberán coordinar sus esfuerzos en una misión de rescate que tendrá una segunda oportunidad de visionado en la noche del domingo para clausurar el especial.

La jornada dominical proseguirá el viaje por este universo fantástico a partir de las 18:20 horas con «Pokémon: Diancie y la Crisálida de la Destrucción». En esta cinta, el destino del Dominio Diamante pende de un hilo, obligando a Diancie a demostrar su valía para salvar su reino. La intervención de un grupo de ladrones provocará el despertar del legendario Yveltal, planteando una encrucijada donde Ash y sus amigos resultarán clave para desbloquear el verdadero potencial de la criatura protagonista.

El broche final a tres décadas de éxito

Para cerrar esta conmemoración del Día Mundial de Pokémon, Clan emitirá el domingo a las 19:30 horas el largometraje «Pokémon: Hoopa y un Duelo Histórico». La historia traslada la acción a un entorno inicialmente relajado que se torna frenético tras el encuentro con Hoopa. Este Pokémon legendario, capaz de invocar objetos y seres mediante anillos mágicos, introduce un elemento de caos que desafiará los límites de los protagonistas en su intento por contener un poder desbordante.

Con esta iniciativa, RTVE consolida su apuesta por un contenido que ha sabido mantenerse vigente durante treinta años, reafirmando el papel de la animación como un pilar fundamental de su oferta para el público infantil y juvenil en España.