La lucha por el ascenso en Segunda División alcanza un punto de ebullición. Aquí tienes la guía completa con los horarios, sedes y los canales donde seguir en directo toda la emoción de la vigesimoctava jornada.

La igualdad es la nota predominante en LaLiga Hypermotion 2025/26. Con el objetivo de facilitar el seguimiento de esta apasionante jornada a todos los aficionados, recopilamos la información esencial de cada encuentro. La emisión de todos estos partidos para el territorio español está centralizada en los operadores habituales: LALIGA TV Hypermotion, DAZN y Movistar Plus+.

Calendario de partidos: Horarios y sedes

A continuación, el desglose detallado de la jornada 28:

Partido Fecha Hora Estadio Real Zaragoza – Burgos CF 28 feb 16:15 La Romareda Granada CF – Málaga CF 28 feb 18:30 Nuevo Los Cármenes Real Valladolid – SD Huesca 28 feb 18:30 José Zorrilla CD Castellón – R. Racing Club 28 feb 21:00 Castalia Real Sociedad B – RC Deportivo 01 mar 14:00 Zubieta CD Mirandés – AD Ceuta 01 mar 16:15 Anduva Real Sporting – CD Leganés 01 mar 16:15 El Molinón Cultural Leonesa – UD Las Palmas 01 mar 18:30 Reino de León SD Eibar – Cádiz CF 01 mar 21:00 Ipurúa

¿Dónde ver la jornada 28 en España?

Para no perderte ni un minuto de la acción, recuerda que la plataforma oficial y mayoritaria para visualizar la totalidad de estos encuentros es LALIGA TV Hypermotion, disponible a través de múltiples operadores nacionales. Asimismo, tanto DAZN como Movistar Plus+ mantienen la emisión de estos partidos dentro de sus paquetes deportivos habituales.

Esta jornada 28 se presenta como una oportunidad única para medir la consistencia de los equipos que ocupan los puestos de ascenso directo y aquellos que luchan por consolidar su plaza en el playoff. Con enfrentamientos directos en casi todos los estadios, el desenlace de estos partidos será fundamental para entender cómo se dibujará la clasificación en el tramo final del campeonato.