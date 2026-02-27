El hijo de Mar Flores decide eximir a su prima Laura de la demanda tras las «presiones familiares» y su rectificación en televisión, aunque mantiene el proceso contra Diego por el daño a su honor.

La guerra mediática que enfrenta a los primos Matamoros y Costanzia ha alcanzado un nuevo y definitivo capítulo jurídico. Carlo Costanzia ha anunciado su decisión de interponer una demanda contra su primo, Diego Matamoros, tras las graves acusaciones vertidas en las últimas semanas. El detonante de esta acción legal reside en las afirmaciones de Diego, quien llegó a atribuirle comportamientos violentos y coaccionadores, cruzando unas «líneas rojas» que el novio de Alejandra Rubio considera irreparables para su imagen pública y profesional.

Tensión en el plató y rectificación de Laura Matamoros

El regreso de Carlo Costanzia al programa «¡De Viernes!» estuvo marcado por una evidente sobriedad y la firmeza de quien asegura poseer la documentación necesaria para defender su honor. Vestido con un elegante traje beis, el hijo de Mar Flores respondió a las intervenciones que su prima, Laura Matamoros, realizó la semana anterior. Según Costanzia, la hija de Kiko Matamoros «miente en su gran mayoría de cosas», refiriéndose al encuentro de veinte minutos que ambos mantuvieron en el interior de un coche y que ella describió entre lágrimas como una situación amenazante.

Sin embargo, la postura de Carlo respecto a su prima ha variado tras la última comparecencia televisiva de esta, en la que rebajó el tono y se desmarcó de las imputaciones más severas realizadas por su hermano Diego. Costanzia admitió haber recibido «presiones familiares» para no llevar a Laura ante los tribunales, una estrategia que ha surtido efecto a medias. «Creo que Laura reculó absolutamente aquí en el plató. Lanzó la piedra y luego quitó la mano», afirmó el invitado, confirmando que finalmente no emprenderá acciones contra ella al considerar que aún es posible el diálogo.

La defensa del honor frente a Diego Matamoros

Donde no habrá concesiones será en el litigio contra Diego Matamoros. Carlo Costanzia se mostró especialmente dolido por el uso de términos relacionados con la violencia contra la mujer, un tema que calificó de extrema gravedad y que, a su juicio, desacredita su reputación laboral y familiar ante millones de personas. El entrevistado insistió en que las acusaciones falsas sobre coacción y violencia no pueden quedar impunes, independientemente de los vínculos de sangre que les unen.

La entrevista no estuvo exenta de fricciones con los colaboradores, especialmente con Antonio Rossi, quien reprochó a Costanzia su falta de prudencia y defendió la discreción de Laura Matamoros. Rossi llegó a señalar que Carlo habría amenazado a su prima con revelar informaciones relativas a la relación entre su padre y su hermana mayor, un punto que elevó la tensión en el set antes de dar paso a las acciones legales que ahora quedan en manos de los abogados.