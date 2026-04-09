La justicia francesa ha iniciado este jueves el último proceso judicial pendiente contra el exdirigente de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera. Este juicio es una pieza determinante en el tablero judicial europeo, ya que su resolución es la condición necesaria para que Francia proceda a su entrega definitiva a las autoridades españolas.

Un proceso marcado por los retrasos

Urrutikoetxea, que actualmente tiene 75 años, compareció ante el Tribunal de Apelación de París acompañado por su familia. El inicio de la vista pone fin a una serie de aplazamientos, el último de ellos ocurrido en octubre del año pasado debido a problemas de salud del procesado, concretamente un cuadro de hipertensión.

El sumario actual se centra en su presunta implicación con la organización terrorista entre los años 2002 y 2005. Aunque ya fue condenado por estos hechos en rebeldía a siete años de prisión en 2010, su captura en los Alpes franceses en 2019 le permitió ejercer su derecho a solicitar la repetición del juicio en su presencia.

La conexión con las causas en España

La relevancia de este juicio en la capital francesa trasciende sus fronteras. La justicia española permanece a la espera de que el proceso concluya para ejecutar las entregas ya aceptadas por Francia.

Euroórdenes aceptadas: Existen dos órdenes europeas de detención y entrega validadas por los tribunales galos.

Existen dos órdenes europeas de detención y entrega validadas por los tribunales galos. Pendiente de decisión: Aún resta una tercera causa sobre la que la justicia francesa no se ha pronunciado definitivamente.

Este proceso es relevante porque de su finalización depende que Josu Ternera tenga que responder por fin a las euroórdenes españolas.

El fin de la clandestinidad

Tras pasar más de 17 años oculto, la detención de Ternera en mayo de 2019 inició un complejo periplo legal. Su defensa ha logrado dilatar el proceso mediante recursos formales y devoluciones a la fase de instrucción, pero el inicio de las audiencias programadas para este jueves y viernes marca el inicio del que podría ser su último capítulo judicial en territorio francés antes de ser trasladado a España para rendir cuentas ante la Audiencia Nacional.