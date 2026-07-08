Se pone fin a décadas de separación física y tensiones fronterizas. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha anunciado oficialmente ante el Parlamento del Peñón que el esperado acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido se firmará el próximo martes 14 de julio en Bruselas.

El impacto de la rúbrica será inmediato: está previsto que el tratado comience a implementarse de forma provisional a partir del día siguiente, 15 de julio, en la zona fronteriza que separa el Peñón de España.

Fin a las colas y adiós definitivo a la verja

La consecuencia más trascendental y visible del tratado será el desmantelamiento definitivo de la verja, una barrera que ha marcado las relaciones de la zona durante décadas. Con esta medida se busca:

Fluidez absoluta: Poner fin a los años de retenciones y largas colas diarias que afectaban la movilidad.

Poner fin a los años de retenciones y largas colas diarias que afectaban la movilidad. Alivio para los trabajadores: Facilitar el tránsito diario de los miles de trabajadores transfronterizos que cruzan la frontera para cumplir con su jornada laboral.

Picardo confirmó que viajará personalmente a la capital comunitaria europea para asistir al solemne acto de la firma.

El nuevo rostro de la frontera ya está diseñado

El Gobierno de Gibraltar ya ha comenzado a preparar el terreno para este cambio histórico. La semana pasada, el Ejecutivo del Peñón presentó las nuevas medidas de seguridad reforzadas que ya se encuentran operativas en la zona de paso.

Además, se han hecho públicas las primeras recreaciones artísticas que muestran cómo se transformará el paisaje urbano y logístico de la zona fronteriza una vez que la verja pase a la historia y el tratado entre en pleno vigor.