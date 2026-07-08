MELILLA.– En el marco de la denominada ‘Operación Sirena II’, la Policía Nacional ha detenido en Melilla a un hombre de 40 años, empleado del sector de la hostelería local, considerado por los investigadores como uno de los delincuentes sexuales más peligrosos y activos en la historia de la ciudad autónoma. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su inmediato ingreso en prisión preventiva sin fianza.

La compleja investigación, que se ha prolongado durante un año y medio, ha culminado tras el exhaustivo análisis de más de un millón de archivos de conversaciones y medio millón de imágenes y vídeos. Al arrestado se le imputan:

Tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años por vías telemáticas.

Once delitos de ciberacoso a menores.

Delitos de corrupción de menores.

Tenencia y distribución de pornografía infantil.

Varios ilícitos contra la intimidad (por captar imágenes no consentidas de mujeres en la vía pública).

Un ‘modus operandi’ basado en el engaño y la extorsión

La investigación, liderada por el Grupo de Menores (GRUME) en colaboración con la Unidad de Delitos Tecnológicos, arrancó el 29 de enero de 2025 a raíz de las denuncias de dos menores en situación de especial vulnerabilidad.

El minucioso trabajo de campo desveló que el sospechoso utilizaba perfiles falsos en redes sociales ocultándose bajo la apariencia de una mujer. Mediante un lenguaje cariñoso, lograba que las víctimas —algunas de tan solo 11 años— le enviaran fotografías íntimas. Una vez que obtenía el material, pasaba a utilizar su perfil real e iniciaba una fase de «extorsión pura», exigiendo contenido de mayor gravedad o intentando pactar sexo virtual a cambio de dinero o regalos.

Un teléfono clave: El pánico llevó a una de las víctimas a intentar destruir su teléfono móvil. Sin embargo, los agentes lograron reparar y reconstruir el terminal, recuperando la información crucial que permitió identificar y detener al agresor por primera vez en diciembre de 2025. Tras el registro de su vivienda y el posterior volcado de sus dispositivos de almacenamiento, se destapó la verdadera magnitud de la red.

Ramificaciones internacionales: archivos distribuidos por medio mundo

El cruce de datos policiales ha permitido identificar formalmente a once menores como víctimas directas en distintos puntos de España, aunque la investigación sigue abierta para localizar a otras afectadas.

La gravedad del caso se multiplica al comprobarse el alcance de la distribución del material gráfico robado a las víctimas. La Policía confirmó que las imágenes de una de las menores de Melilla ya estaban registradas de forma anónima en la ICSE (Base de Datos Internacional de imágenes y vídeos sobre Explotación Sexual de Niños), circulando masivamente por redes criminales de todo el planeta:

Región / Plataforma Evidencias localizadas por la Policía Europa Detectadas en redes de Suiza; canales de Telegram en Portugal y Eslovenia; y reportes oficiales en Alemania y Francia. América Teléfonos vinculados a la pederastia en Argentina, Uruguay y Chile; terminales decomisados en Canadá; y la plataforma Reddit en Brasil.

La explotación definitiva de esta segunda fase operativa se ejecutó el pasado 20 de junio de 2026 con la detención formal del individuo por el grueso de los cargos acumulados, logrando retirar de la circulación a un sospechoso de extrema peligrosidad para la seguridad de los menores en la red.