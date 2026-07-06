Los Ángeles / Veracruz. La jornada mundialista ha dejado un balance trágico fuera de los terrenos de juego. Diversas autoridades policiales de Estados Unidos y México han informado de graves incidentes con armas de fuego en las horas posteriores a la eliminación de la selección mexicana ante Inglaterra, registrándose tiroteos tanto en el estado de California como en territorio mexicano.

Caos en Los Ángeles: Cuatro heridos en tres puntos de la ciudad

En los Estados Unidos, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) confirmó que se produjo un tiroteo que afectó a tres zonas diferentes de la ciudad californiana. Los hechos ocurrieron en áreas muy cercanas a los puntos donde miles de aficionados se habían congregado en las calles para seguir el encuentro mundialista.

Balance de víctimas: El incidente se saldó con cuatro personas heridas por impacto de bala .

El incidente se saldó con . Estado de los heridos: Los cuatro afectados fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios cercanos. Por el momento, las autoridades del LASD no han facilitado detalles concretos sobre la gravedad de su estado de salud.

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación para esclarecer si las detonaciones se originaron a raíz de altercados directos entre las multitudes congregadas por el partido.

Ataque armado en un local de Veracruz

Casi de forma simultánea, la violencia también se desató en México. Poco después de pitarse el final del partido en el Estadio Azteca, un grupo de sujetos armados irrumpió de forma violenta en el bar «El Congelador», ubicado en el estado de Veracruz.

Los asaltantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el interior del establecimiento siguiendo la retransmisión del encuentro. Los primeros informes policiales confirman que el ataque ha dejado varios heridos de gravedad, mientras las fuerzas policiales de la región despliegan un operativo para localizar a los responsables de la agresión.