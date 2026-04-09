Los socialistas endurecen su ofensiva parlamentaria y anuncian que interrogarán a la presidenta madrileña por los vínculos de su pareja con el Grupo Quirón.

La política madrileña ha vivido una nueva jornada de alta tensión en la Asamblea. El PSOE ha lanzado una dura ofensiva contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, centrando sus ataques en las relaciones comerciales entre su entorno personal y el gigante sanitario Quirónprevención.

Un ataque directo a la «ética»

Durante la sesión, los portavoces socialistas no han escatimado en calificativos. El momento de mayor fricción se produjo cuando, desde la bancada del PSOE, se arremetió contra la integridad de la presidenta con una frase que ya resuena en los pasillos de la Cámara:

«Es usted rarita moralmente hablando».

Esta «andanada» busca poner el foco no solo en la gestión pública, sino en lo que la oposición considera una falta de ética institucional al cruzarse intereses privados con decisiones de gobierno.

Las claves de la controversia

El eje del conflicto reside en las informaciones que vinculan a la pareja de Ayuso con el Grupo Quirón, el principal adjudicatario de contratos sanitarios en la región. El PSOE ha confirmado que registrará una serie de iniciativas para que la presidenta responda formalmente sobre:

Contratos públicos: El volumen de facturación de Quirón con la Comunidad de Madrid.

El volumen de facturación de Quirón con la Comunidad de Madrid. Vínculos personales: Los presuntos beneficios obtenidos por su pareja a través de comisiones relacionadas con el grupo sanitario.

Los presuntos beneficios obtenidos por su pareja a través de comisiones relacionadas con el grupo sanitario. Transparencia: Si existió algún tipo de conflicto de intereses no declarado en las reuniones del Consejo de Gobierno.

La respuesta de Sol

Por su parte, el equipo de la presidenta y el Grupo Popular han cerrado filas, calificando la estrategia socialista de «persecución personal» y «cortina de humo» para desviar la atención de otros asuntos de la política nacional. Ayuso, fiel a su estilo combativo, ha defendido la legalidad de todas las adjudicaciones, asegurando que se trata de un ataque orquestado desde la Moncloa.

El próximo pleno se perfila como un escenario clave, donde el PSOE buscará convertir el «caso Quirón» en el talón de Aquiles de una legislatura marcada por el choque frontal entre administraciones.