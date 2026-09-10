El cuadro inglés se mide al conjunto azerbaiyano en Old Trafford en el estreno de la fase de grupos de la competición continental

La Champions League prosigue su marcha con el estreno de la competición. Este jueves 10 de septiembre cruzan sus caminos en el estadio Old Trafford el Manchester United y el Sabah, en un duelo encuadrado dentro de la Jornada 1 correspondiente a la fase de grupos del torneo continental.

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Horario del partido entre Manchester United y Sabah

El compromiso entre el Manchester United y el Sabah con motivo de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League tiene fijado su inicio para las 21:00 horas. Las instalaciones de Old Trafford albergarán la disputa del choque.

Dónde ver hoy por televisión el duelo de Champions League

La emisión en directo del encuentro que disputan el Manchester United y el Sabah se podrá seguir por televisión mediante las plataformas de pago. La retransmisión televisiva estará disponible a través de los canales Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones 2.

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