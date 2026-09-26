La condensación en ventanas, el olor a “cerrado” y las manchas oscuras son signos de exceso de humedad en viviendas de Ceuta.
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Dos objetivos: controlar la humedad interior y renovar el aire sin perder confort. Ventilar sin criterio o exponer la casa al aire exterior muy húmedo suele empeorar la situación.
1) Ventilar con criterio: menos tiempo, mejor calidad
La ventilación debe ser breve y efectiva: abrir ventanas mucho tiempo cuando el exterior está húmedo puede mantener o aumentar la humedad interior.
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Prácticas útiles:
- Ventilación cruzada si tu vivienda lo permite (abre ventanas enfrentadas para renovar el aire rápidamente).
- Pulsos de ventilación de corta duración varias veces al día en lugar de dejar ventanas abiertas horas.
- Prioriza la ventilación de las estancias que generan vapor: cocina y baño.
2) Ataja la humedad donde nace
La humedad procede principalmente del vapor generado por actividades domésticas y de infiltraciones o problemas de aislamiento.
Para reducir el vapor en origen:
- Usa la campana extractora al cocinar y ventila durante unos minutos tras acabar.
- En el baño, ventila inmediatamente después de ducharte y evita dejar la puerta cerrada si hay mucha condensación.
- No seques la ropa en interiores sin ventilación adecuada; si no hay alternativa, sitúala donde el aire pueda renovarse.
3) Controla la condensación: un indicador útil
Las gotas en cristales o paredes frías indican que el aire interior ha alcanzado el punto de rocío.
Medidas prácticas:
- No pegues mobiliario a paredes frías: deja espacio para la circulación de aire.
- Si una habitación acumula condensación, reduce la generación de vapor y aumenta la ventilación en ese espacio.
- Evita cambios bruscos de temperatura; los contrastes intensifican la condensación.
4) Limpia y previene el moho sin dar margen
Si hay manchas de moho, actúa sobre la causa (humedad y ventilación) además de limpiar la superficie; de lo contrario volverá.
Recomendaciones:
- Para manchas localizadas, limpia y mejora la ventilación para evitar la recurrencia.
- Si el moho está extendido o en zonas de difícil acceso, valora solicitar asistencia técnica para identificar y corregir el origen.
Para elegir productos y seguir medidas de seguridad, sigue las indicaciones del fabricante y consulta fuentes especializadas en prevención de moho y control de humedad.
5) Pequeños ajustes en el día a día
En temporadas húmedas, las rutinas marcan la diferencia.
- Mantén armarios y cajones ventilados en zonas problemáticas; no “encierras” humedad.
- Comprueba que desagües y rejillas de ventilación funcionan correctamente.
- Atiende fugas: una pequeña filtración puede cronificar el problema.
Cuándo merece la pena pedir ayuda
Si la humedad reaparece de forma persistente, aparecen manchas con frecuencia o hay indicios de filtración, conviene identificar la causa y no limitarse a cubrir el síntoma.
Con ventilación inteligente, control del vapor y atención a la condensación se mejora el confort interior en las viviendas de Ceuta.