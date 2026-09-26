La condensación en ventanas, el olor a “cerrado” y las manchas oscuras son signos de exceso de humedad en viviendas de Ceuta.

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Dos objetivos: controlar la humedad interior y renovar el aire sin perder confort. Ventilar sin criterio o exponer la casa al aire exterior muy húmedo suele empeorar la situación.

1) Ventilar con criterio: menos tiempo, mejor calidad

La ventilación debe ser breve y efectiva: abrir ventanas mucho tiempo cuando el exterior está húmedo puede mantener o aumentar la humedad interior.

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Prácticas útiles:

Ventilación cruzada si tu vivienda lo permite (abre ventanas enfrentadas para renovar el aire rápidamente).

si tu vivienda lo permite (abre ventanas enfrentadas para renovar el aire rápidamente). Pulsos de ventilación de corta duración varias veces al día en lugar de dejar ventanas abiertas horas.

de corta duración varias veces al día en lugar de dejar ventanas abiertas horas. Prioriza la ventilación de las estancias que generan vapor: cocina y baño.

2) Ataja la humedad donde nace

La humedad procede principalmente del vapor generado por actividades domésticas y de infiltraciones o problemas de aislamiento.

Para reducir el vapor en origen:

Usa la campana extractora al cocinar y ventila durante unos minutos tras acabar.

al cocinar y ventila durante unos minutos tras acabar. En el baño, ventila inmediatamente después de ducharte y evita dejar la puerta cerrada si hay mucha condensación.

No seques la ropa en interiores sin ventilación adecuada; si no hay alternativa, sitúala donde el aire pueda renovarse.

3) Controla la condensación: un indicador útil

Las gotas en cristales o paredes frías indican que el aire interior ha alcanzado el punto de rocío.

Medidas prácticas:

No pegues mobiliario a paredes frías: deja espacio para la circulación de aire.

Si una habitación acumula condensación, reduce la generación de vapor y aumenta la ventilación en ese espacio.

Evita cambios bruscos de temperatura; los contrastes intensifican la condensación.

4) Limpia y previene el moho sin dar margen

Si hay manchas de moho, actúa sobre la causa (humedad y ventilación) además de limpiar la superficie; de lo contrario volverá.

Recomendaciones:

Para manchas localizadas, limpia y mejora la ventilación para evitar la recurrencia.

Si el moho está extendido o en zonas de difícil acceso, valora solicitar asistencia técnica para identificar y corregir el origen.

Para elegir productos y seguir medidas de seguridad, sigue las indicaciones del fabricante y consulta fuentes especializadas en prevención de moho y control de humedad.

5) Pequeños ajustes en el día a día

En temporadas húmedas, las rutinas marcan la diferencia.

Mantén armarios y cajones ventilados en zonas problemáticas; no “encierras” humedad.

Comprueba que desagües y rejillas de ventilación funcionan correctamente.

Atiende fugas: una pequeña filtración puede cronificar el problema.

Cuándo merece la pena pedir ayuda

Si la humedad reaparece de forma persistente, aparecen manchas con frecuencia o hay indicios de filtración, conviene identificar la causa y no limitarse a cubrir el síntoma.

Con ventilación inteligente, control del vapor y atención a la condensación se mejora el confort interior en las viviendas de Ceuta.

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