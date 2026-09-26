En Ceuta, el exceso de humedad en viviendas favorece la aparición de moho, malos olores y el deterioro de pinturas, juntas y muebles.

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Se puede prevenir con medidas sencillas: controlar la humedad y evitar que el agua se acumule en puntos concretos de la casa.

Ventila con método: más importante que ventilar “mucho”

Ventilar es eficaz si se hace por intercambio de aire. Abre las ventanas cuando el aire exterior esté menos húmedo que el interior para renovar rápidamente el ambiente.

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En la práctica funcionan mejor rondas cortas y dirigidas que dejar una ventana entreabierta horas. En cocina y baños, activa el extractor durante la actividad y un rato después para evitar acumulación de vapor.

Reduce el origen de la humedad diaria

La humedad también se genera por hábitos dentro del hogar. Atención especial a tres fuentes habituales:

Secado de ropa : usa zonas ventiladas y no dejes la ropa húmeda en estancias cerradas.

: usa zonas ventiladas y no dejes la ropa húmeda en estancias cerradas. Fugas o goteos : revisa grifos, cisternas y sifones; filtraciones pequeñas pueden aumentar la humedad sin ser evidentes.

: revisa grifos, cisternas y sifones; filtraciones pequeñas pueden aumentar la humedad sin ser evidentes. Vapor de baños y cocina: ventila inmediatamente tras duchas y cocinado; el vapor acumulado favorece olor y moho.

Revisa rincones donde el moho encuentra refugio

El moho aparece donde hay poca circulación de aire o materiales que retienen agua. Comprueba juntas de baño y cocina, esquinas detrás de puertas o muebles, ventanas y marcos con condensación, y zonas bajas de pared junto a rodapiés.

Si detectas pequeñas manchas o puntos negros incipientes, actúa cuanto antes para evitar que la intervención deba ser más intensa o costosa.

Condensación: la señal que no conviene ignorar

La condensación surge al combinar interior húmedo y superficies frías; los cristales son un indicador claro. Para reducirla, evita tapar rejillas de ventilación y no pegues muebles a las paredes frías.

Mantén una distribución de aire en la habitación.

en la habitación. Tras duchas o cocinar, prioriza ventilar en lugar de recurrir a ambientadores.

en lugar de recurrir a ambientadores. Si la condensación reaparece siempre en el mismo punto, puede indicar problemas de aislamiento o ventilación insuficiente; busca la causa.

Primeros pasos si ya hay manchas

Actúa con orden y seguridad: ventila antes de limpiar y protege nariz y manos si vas a manipular superficies con moho.

Retira material dañado cuando sea necesario y deja secar completamente la zona.

Mejora la ventilación del área tras la limpieza para reducir el riesgo de reaparición.

Si el moho cubre una superficie extensa, vuelve con frecuencia o afecta a zonas de difícil acceso, consulta a profesionales para evaluar el origen y el alcance.

Lista rápida para aplicar en casa

Ventila por intercambio de aire, especialmente tras baño y cocina.

No dejes ropa húmeda en habitaciones cerradas.

Revisa juntas, marcos y puntos con condensación.

Comprueba posibles fugas o goteos.

Actúa ante manchas incipientes para frenar la extensión.

Por qué esto importa en Ceuta

Como ciudad costera, Ceuta combina brisa marina y viviendas con distintas condiciones de ventilación; eso aumenta la presencia de humedad en muchas casas. Prevenirla protege paredes, mobiliario y la salud de los ceutíes.

Indica qué zona te preocupa (baño, dormitorios, ventanas o puntos con condensación) y propondré un plan de revisión ajustado a ese punto.

Fuentes: recomendaciones generales del Ministerio de Sanidad y guías técnicas sobre control de humedad y prevención de moho.

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