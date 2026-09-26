Marruecos ha puesto en marcha un ambicioso proyecto agrícola en la región de Dajla-Ued Ed Dahab, utilizando agua desalinizada del Atlántico para regar más de 5.200 hectáreas de terreno. La Agencia de Desarrollo Agrícola marroquí lanzó recientemente una convocatoria para adjudicar 35 proyectos agrícolas sobre 1.090,19 hectáreas en Bir Anzarane, como parte de un esfuerzo mayor que lleva años desarrollándose.

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El proyecto incluye una planta desalinizadora con capacidad para producir alrededor de 100.000 metros cúbicos de agua diarios. De los 37 millones de metros cúbicos de agua que se espera producir anualmente, aproximadamente 30 millones se destinarán al riego, mientras que los 7 millones restantes se utilizarán para el suministro de agua potable en Dajla y el futuro puerto atlántico de la región.

Para alimentar la planta desalinizadora, se ha vinculado el proyecto a un parque eólico de 40 MW, según el Ministerio de Transición Energética de Marruecos. Esto permitirá que la producción de agua no dependa de las reservas subterráneas, que tienen un límite de explotación recomendado de 1.500 hectáreas para preservar el recurso.

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El proyecto agrícola se centra en cultivos hortícolas, con un 70% de la superficie destinada a productos como tomates y cebollas. Dajla ya tiene experiencia en el cultivo de tomates, melones y arándanos, pero la expansión de estas explotaciones requiere una fuente de agua adicional, que ahora se obtiene del Atlántico.

Desde 2022, el terreno se ha dividido en proyectos de diferentes tamaños adjudicados mediante un modelo de colaboración público-privada. En 2026, la Agencia de Desarrollo Agrícola lanzó una nueva licitación para 1.090,19 hectáreas, demostrando que la transformación agrícola de la zona sigue avanzando.