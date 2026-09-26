Sábado 26 de septiembre de 2026: la noche ofrece fútbol (UEFA Nations League, La 1, 20:35), la gala de clausura del Festival de San Sebastián (La 2, 20:30) y ‘Kingsman: Servicio Secreto’ (Cuatro, 22:30).
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Decide primero el objetivo de tu noche: informarte, ver deporte o desconectar con cine o concursos. Para quien sigue la actualidad local en Ceuta, los informativos y los bloques deportivos permiten mantenerse al día sin cambiar demasiado de canal; si buscas ocio, los concursos y las películas concentran la programación en franjas cerradas.
La 1
- 20:35 Futbol. UEFA nations league
- 22:40 La amiga estupenda
- 23:35 La amiga estupenda
La 1 abre la noche con deporte: Fútbol. UEFA nations league (20:35). Más tarde ofrece doble pase de La amiga estupenda (22:40 y 23:35), útil si en Ceuta llegas tarde a casa y quieres ver la segunda parte completa.
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La 2
- 20:30 Gala de clausura del Festival de San Sebastián 2026
- 20:30 Festival de San Sebastián 2026
- 22:00 Malas lenguas Noche
- 22:00 Malas lenguas Noche
La 2 centra la franja temprana en el Festival de San Sebastián 2026, con la gala de clausura (20:30) y un bloque del propio festival. La noche continúa con Malas lenguas Noche (22:00), listado por duplicado en la parrilla. Si buscas programación cultural desde Ceuta, esta cadena concentra cine y contenidos sobre la industria en el tramo de tarde-noche.
Antena 3
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Nueva entrega de ‘La ruleta de la suerte noche’
- 23:40 La ruleta de la suerte noche
Antena 3 plantea una estructura informativa: A3 Noticias Fin de Semana (21:00) seguido de Deportes 2 (21:45) y el repaso meteorológico con Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55). Esto facilita a quienes en Ceuta consultan el tiempo y el deporte antes de decidir planes para la noche.
El entretenimiento llega con el concurso: La ruleta de la suerte noche se emite como nueva entrega (22:10) y con un pase posterior a las 23:40, opción práctica según si cenas temprano o más tarde.
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:55 Eldesmarque cuatro
- 21:05 El tiempo
- 21:10 Viajeros cuatro
- 22:30 Colin Firth y Taron Egerton protagonizan ‘Kingsman: Servicio Secreto’
Cuatro combina informativos y deporte al comienzo: Noticias cuatro (20:00) y Eldesmarque cuatro (20:55), con el tiempo a las 21:05. Tras un reportaje de viajes (Viajeros cuatro, 21:10), la cadena reserva la franja de cine.
El estreno listado de la noche es Kingsman: Servicio Secreto (22:30), con Colin Firth y Taron Egerton. Para quien en Ceuta busca una sesión de cine sin cambios de canal, esta opción concentra entretenimiento tras la información.
Telecinco
- 20:00 Rueda la letra
- 21:00 Informativos telecinco
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 First dates
- 22:30 Michelle Jenner y Elena Irureta protagonizan ‘Ocho apellidos marroquís’
Telecinco inicia con entretenimiento ligero (Rueda la letra, 20:00) y sigue con Informativos telecinco (21:00). El bloque deportivo aparece a continuación con Eldesmarque telecinco (21:30) y el tiempo a las 21:40.
La noche avanza hacia el entretenimiento con First dates (22:00) y la película Ocho apellidos marroquís (22:30), protagonizada por Michelle Jenner y Elena Irureta, según la programación listada.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 21:00 laSexta Deportes
- 21:10 laSexta Meteo
- 21:15 Sábado Clave
- 21:35 laSexta Xplica
laSexta coloca información y análisis en primer plano: laSexta Noticias Fin de Semana (20:00), laSexta Deportes (21:00) y el repaso meteorológico (laSexta Meteo, 21:10).
Los programas Sábado Clave (21:15) y laSexta Xplica (21:35) amplían el contexto de la jornada, útiles para quien en Ceuta quiera profundizar en los temas del día antes de cambiar a entretenimiento.
Imprescindibles de la noche (según la parrilla listada)
- Fútbol. UEFA nations league (La 1, 20:35), para iniciar con deporte.
- Gala de clausura del Festival de San Sebastián 2026 (La 2, 20:30), opción cultural para completar el bloque de tarde-noche.
- ‘Kingsman: Servicio Secreto’ (Cuatro, 22:30), película para cerrar con acción.
- Informativos telecinco (Telecinco, 21:00) o laSexta Noticias Fin de Semana (laSexta, 20:00), según el canal con el que sueles empezar.
Regla práctica: elige primero entre noticias o deporte y, a partir de ahí, completa la noche con cine o concursos según tu horario de cena. Así reduces los cambios de canal y aprovechas las franjas largas de la programación.
Fuente: parrilla de programación proporcionada para este sábado 26 de septiembre de 2026 por cadena.