Sábado 26 de septiembre de 2026: la noche ofrece fútbol (UEFA Nations League, La 1, 20:35), la gala de clausura del Festival de San Sebastián (La 2, 20:30) y ‘Kingsman: Servicio Secreto’ (Cuatro, 22:30).

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Decide primero el objetivo de tu noche: informarte, ver deporte o desconectar con cine o concursos. Para quien sigue la actualidad local en Ceuta, los informativos y los bloques deportivos permiten mantenerse al día sin cambiar demasiado de canal; si buscas ocio, los concursos y las películas concentran la programación en franjas cerradas.

La 1

20:35 Futbol. UEFA nations league

Futbol. UEFA nations league 22:40 La amiga estupenda

La amiga estupenda 23:35 La amiga estupenda

La 1 abre la noche con deporte: Fútbol. UEFA nations league (20:35). Más tarde ofrece doble pase de La amiga estupenda (22:40 y 23:35), útil si en Ceuta llegas tarde a casa y quieres ver la segunda parte completa.

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La 2

20:30 Gala de clausura del Festival de San Sebastián 2026

Gala de clausura del Festival de San Sebastián 2026 20:30 Festival de San Sebastián 2026

Festival de San Sebastián 2026 22:00 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 22:00 Malas lenguas Noche

La 2 centra la franja temprana en el Festival de San Sebastián 2026, con la gala de clausura (20:30) y un bloque del propio festival. La noche continúa con Malas lenguas Noche (22:00), listado por duplicado en la parrilla. Si buscas programación cultural desde Ceuta, esta cadena concentra cine y contenidos sobre la industria en el tramo de tarde-noche.

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Nueva entrega de ‘La ruleta de la suerte noche’

Nueva entrega de ‘La ruleta de la suerte noche’ 23:40 La ruleta de la suerte noche

Antena 3 plantea una estructura informativa: A3 Noticias Fin de Semana (21:00) seguido de Deportes 2 (21:45) y el repaso meteorológico con Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55). Esto facilita a quienes en Ceuta consultan el tiempo y el deporte antes de decidir planes para la noche.

El entretenimiento llega con el concurso: La ruleta de la suerte noche se emite como nueva entrega (22:10) y con un pase posterior a las 23:40, opción práctica según si cenas temprano o más tarde.

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:55 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:10 Viajeros cuatro

Viajeros cuatro 22:30 Colin Firth y Taron Egerton protagonizan ‘Kingsman: Servicio Secreto’

Cuatro combina informativos y deporte al comienzo: Noticias cuatro (20:00) y Eldesmarque cuatro (20:55), con el tiempo a las 21:05. Tras un reportaje de viajes (Viajeros cuatro, 21:10), la cadena reserva la franja de cine.

El estreno listado de la noche es Kingsman: Servicio Secreto (22:30), con Colin Firth y Taron Egerton. Para quien en Ceuta busca una sesión de cine sin cambios de canal, esta opción concentra entretenimiento tras la información.

Telecinco

20:00 Rueda la letra

Rueda la letra 21:00 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 First dates

First dates 22:30 Michelle Jenner y Elena Irureta protagonizan ‘Ocho apellidos marroquís’

Telecinco inicia con entretenimiento ligero (Rueda la letra, 20:00) y sigue con Informativos telecinco (21:00). El bloque deportivo aparece a continuación con Eldesmarque telecinco (21:30) y el tiempo a las 21:40.

La noche avanza hacia el entretenimiento con First dates (22:00) y la película Ocho apellidos marroquís (22:30), protagonizada por Michelle Jenner y Elena Irureta, según la programación listada.

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 21:00 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:10 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:15 Sábado Clave

Sábado Clave 21:35 laSexta Xplica

laSexta coloca información y análisis en primer plano: laSexta Noticias Fin de Semana (20:00), laSexta Deportes (21:00) y el repaso meteorológico (laSexta Meteo, 21:10).

Los programas Sábado Clave (21:15) y laSexta Xplica (21:35) amplían el contexto de la jornada, útiles para quien en Ceuta quiera profundizar en los temas del día antes de cambiar a entretenimiento.

Imprescindibles de la noche (según la parrilla listada)

Fútbol. UEFA nations league (La 1, 20:35) , para iniciar con deporte.

, para iniciar con deporte. Gala de clausura del Festival de San Sebastián 2026 (La 2, 20:30) , opción cultural para completar el bloque de tarde-noche.

, opción cultural para completar el bloque de tarde-noche. ‘Kingsman: Servicio Secreto’ (Cuatro, 22:30) , película para cerrar con acción.

, película para cerrar con acción. Informativos telecinco (Telecinco, 21:00) o laSexta Noticias Fin de Semana (laSexta, 20:00), según el canal con el que sueles empezar.

Regla práctica: elige primero entre noticias o deporte y, a partir de ahí, completa la noche con cine o concursos según tu horario de cena. Así reduces los cambios de canal y aprovechas las franjas largas de la programación.

Fuente: parrilla de programación proporcionada para este sábado 26 de septiembre de 2026 por cadena.

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