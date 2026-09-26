En septiembre, con la bajada de las temperaturas, las puertas mal cerradas aumentan la pérdida de calor en los hogares de Ceuta y amplifican la sensación de corriente por el viento y la humedad propios del entorno litoral.

Lee tambien: Ajustes de privacidad que conviene revisar en el móvil

Las puertas, sus bisagras y el estado de las cerraduras influyen directamente en el cierre, en la estanqueidad y en la seguridad. Una revisión breve y ordenada permite detectar fallos frecuentes antes de que causen averías.

1) Comprueba el cierre real de la puerta

Cierra la puerta con normalidad y observa si asienta: si queda holgura o hace falta empujar para que encaje, hay desajuste en el marco, en las bisagras o en el herraje.

Lee tambien: Suscripciones: cómo revisarlas y dejar de pagar de más

Revisa el perímetro tocando con la mano o con una vela (con precaución) en los bordes para localizar entradas de aire, sobre todo en el lado que recibe más uso.

2) Bisagras y alineación: el ajuste que más se nota

Las bisagras soportan el peso y pueden aflojarse o desalinearse con el tiempo. Si la puerta roza o queda descentrada, aprieta los tornillos adecuados y evalúa si el anclaje requiere refuerzo.

No fuerces la puerta para compensar rozamientos: ajustar la alineación resulta más eficaz y evita daños en la cerradura.

3) Cerradura: que cierre bien y sin esfuerzo

Una cerradura dura o que no encaja correctamente aumenta el desgaste y puede fallar en momentos críticos. Verifica que el pestillo y su alojamiento coincidan.

Si el mecanismo ofrece resistencia o muestra signos de rotura, consulte las indicaciones del fabricante o recurra a un profesional cualificado en cerrajería.

4) Burletes y juntas: corta corrientes sin cambiar la puerta

La junta o el burlete alrededor de la puerta es la solución más habitual para evitar corrientes.

Revisa si la junta está cuarteada, despegada o comprimida de forma irregular.

Limpia el canal de apoyo para que la junta asiente correctamente.

Sustituye el burlete si no recupera su forma al presionarlo ligeramente.

Instalar o cambiar un burlete suele mejorar la estanqueidad y reducir el consumo de calefacción.

5) Hábitos domésticos que previenen averías

Adoptar rutinas sencillas evita problemas recurrentes:

No fuerces la cerradura si la llave no encaja: puede indicar desalineación.

Evita golpes al cerrar puertas pesadas.

Comprueba el ajuste tras cambios de uso, por ejemplo cuando se mantienen cerradas las estancias más horas debido al frío.

Cuándo pedir ayuda profesional

Solicite revisión técnica si la puerta queda descentrada de forma recurrente, hay piezas rotas o la cerradura falla de forma intermitente. En esos casos puede existir desgaste interno, problemas en el anclaje o daño estructural que requieren intervención especializada.

Resultado para Ceuta: más confort y mayor fiabilidad

Una revisión básica de cierre, bisagras, cerradura y juntas mejora la estanqueidad frente al aire y la humedad y aumenta la fiabilidad del sistema de cierre en las viviendas de Ceuta.

Te puede interesar