Empieza con sesiones de 3–5 minutos, tres veces al día: la repetición breve y la recompensa inmediata aceleran el aprendizaje y evitan que el perro se canse o se frustre.

Seguridad y comunicación: la base antes de enseñar trucos

Antes de pasar a órdenes complejas, asegúrate de que el perro entiende su entorno y dispone de rutinas: horarios, descansos y un lugar tranquilo para relajarse. Un animal estresado retiene menos y comete más errores.

Tu comunicación debe apoyarse en tres pilares prácticos:

Señales claras : una orden por vez y siempre con el mismo tono.

: una orden por vez y siempre con el mismo tono. Consistencia : reglas estables; permitir algo hoy y prohibirlo mañana confunde.

: reglas estables; permitir algo hoy y prohibirlo mañana confunde. Recompensas inmediatas: comida, juego o atención justo en el momento de la conducta correcta.

Refuerzo positivo: cómo aplicarlo

El refuerzo positivo premia lo que quieres mantener. Cuando el perro realiza la conducta deseada, ofrécele el premio de forma inmediata; si esperas, el vínculo entre acción y recompensa se pierde.

Truco práctico: premia el instante exacto. Usa pequeñas porciones de comida o micro-juegos para que la recompensa sea inmediata y repetible.

Cómo elegir premios

Alto valor (trozos sabrosos) para entrenar con distracciones en la calle.

(trozos sabrosos) para entrenar con distracciones en la calle. Bajo valor (croquetas o premios blandos) para repeticiones en casa.

(croquetas o premios blandos) para repeticiones en casa. Variedad entre comida, juego y atención para mantener la motivación.

Primeras órdenes: sentado, quedarse y acudir

Tres conductas bien asentadas facilitan la convivencia: sentado, quedarse y venir al llamado. Trabaja cada una por pasos y sin largas sesiones continuas.

Sentarse (paso a paso)

Sujeta una recompensa en la mano.

Mueve la mano hacia atrás, por encima del hocico, hasta que el perro se siente.

En cuanto se siente, emite la palabra comando si la usas y premia inmediatamente.

Repite en tandas cortas con descansos.

Quedarse: segundos antes que minutos

Empieza con micro-intervalos: pide “quedado” por 2–3 segundos, recompensa, y aumenta gradualmente. Pedir demasiado al principio provoca fallos y frustración.

Acudir: conviértelo en algo bueno

“Ven” debe asociarse siempre a una consecuencia agradable. Evita usar el llamado solo para corregir o atar; llama, recibe al perro con premio y libertad, repite y luego añade distracciones progresivamente.

Rutina, ejercicio y olfato

Muchos problemas surgen por exceso de energía o falta de estímulo. Antes de plantear correcciones, revisa la base: ejercicio adecuado, estimulación mental y orden en las rutinas.

Ejercicio acorde a edad y condición; muchos veterinarios recomiendan al menos 30 minutos diarios para perros adultos de tamaño mediano.

acorde a edad y condición; muchos veterinarios recomiendan al menos 30 minutos diarios para perros adultos de tamaño mediano. Actividades de olfato : esconder premios o juegos de rastro en casa o en zonas seguras.

: esconder premios o juegos de rastro en casa o en zonas seguras. Enriquecimiento: juguetes seguros y descansos programados.

En Ceuta, donde los paseos urbanos suelen incluir tráfico, ruidos y multitud de estímulos, practica primero en casa o en espacios tranquilos antes de trasladar las sesiones a la calle.

Errores que frenan el avance

Sesiones demasiado largas : mejor poco y frecuente.

: mejor poco y frecuente. Órdenes repetidas : si siempre repites, el perro aprende a ignorar la primera orden.

: si siempre repites, el perro aprende a ignorar la primera orden. Premios a destiempo : premia justo cuando ocurre la conducta.

: premia justo cuando ocurre la conducta. Castigos sin aprendizaje previo: no enseñan la alternativa; solo generan miedo.

Cuándo pedir ayuda profesional

Si aparecen conductas intensas o persistentes —agresividad, miedos profundos, problemas de eliminación o destrucción por ansiedad—, consulta con un técnico en conducta canina. Una valoración personalizada permite diseñar un plan adaptado al perro y a su familia, no a una fórmula estándar.

Regla práctica final

Enseña una conducta, prémiala, repite y ajusta. La clave operativa es la repetición breve y la recompensa inmediata: pasos pequeños cada día generan resultados visibles en pocas semanas.