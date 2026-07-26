Mantén el frigorífico a unos 4 °C (como máximo 5 °C); si huele mal, casi siempre es por un alimento en descomposición o un derrame no limpiado. No dejes alimentos perecederos fuera más de dos horas, especialmente en verano.

Primero: identifica el origen del olor

Localiza la fuente antes de aplicar desodorizantes. Los focos habituales son yogures, pescados, carnes, envases con fugas y restos en bandejas o cajones.

Revisa los alimentos : busca productos caducados, envases abombados o líquidos escapados.

: busca productos caducados, envases abombados o líquidos escapados. Comprueba cajones y bandejas : mira el fondo y los bordes donde se acumulan restos.

: mira el fondo y los bordes donde se acumulan restos. Inspecciona juntas y esquinas: la goma de la puerta, los desagües y las esquinas suelen retener suciedad y humedad.

Si hallas comida estropeada, tírala y limpia la zona; enmascarar olores sin eliminar la fuente solo retrasa el problema.

Despeja y limpia con un método seguro

Una limpieza efectiva combina retirar restos y desinfectar suavemente para no dañar plásticos ni recubrimientos.

Paso 1: vacía y protege los alimentos

Traslada los alimentos a una bolsa térmica o a un lugar fresco mientras trabajas; no los dejes mucho tiempo fuera.

Paso 2: retira piezas extraíbles

Saca bandejas y cajones cuando sea posible. Lávalos con agua templada y jabón de lavar platos; aclara y seca antes de volver a colocarlos.

Paso 3: limpia el interior

Pasa un paño humedecido con agua templada y jabón por paredes, esquinas y la goma de la puerta. Vuelve a pasar un paño con agua limpia para eliminar restos de jabón.

Para manchas adheridas, humedece la zona y deja actuar unos minutos antes de frotar con cuidado para no rayar.

Neutraliza el olor: opciones caseras y eficaces

Tras la limpieza puede quedar un olor residual. Usa absorbentes que no enmascaren y renuévalos con la periodicidad recomendada.

Opción 1: bicarbonato de sodio

Coloca un recipiente con bicarbonato en una esquina del frigorífico. Renueva el contenido cada 1–3 meses según uso y olor.

Opción 2: carbón activo (si lo tienes)

El carbón activo adsorbe olores; úsalo en un recipiente o en un desodorante comercial para neveras y reemplázalo según las indicaciones del fabricante (habitualmente cada 3–6 meses).

Opción 3: ventilación y secado completo

La humedad retenida fija los olores. Tras limpiar, deja puertas abiertas hasta que todo esté seco y evita cerrar el frigorífico con restos de humedad.

Qué NO hacer para evitar empeorarlo

No mezcles productos : nunca combines limpiadores distintos, sobre todo lejía con amoniaco.

: nunca combines limpiadores distintos, sobre todo lejía con amoniaco. No uses abrasivos fuertes : pueden dañar superficies y favorecer la retención de olores.

: pueden dañar superficies y favorecer la retención de olores. No tapes la fuente: un ambientador no sustituye la eliminación del alimento estropeado.

Prevención: cómo evitar que regresen los malos olores

Una rutina sencilla reduce la mayoría de problemas.

Guarda bien los alimentos : recipientes herméticos o film para alimentos con olor intenso.

: recipientes herméticos o film para alimentos con olor intenso. Actúa ante derrames : limpia inmediatamente o en cuanto lo detectes.

: limpia inmediatamente o en cuanto lo detectes. Ordena por zonas : coloca lo más perecedero delante para evitar olvidos.

: coloca lo más perecedero delante para evitar olvidos. Revisa bandeja y desagüe: limpia la bandeja de condensados y el desagüe si tu modelo lo tiene.

Cuándo pedir ayuda

Si el olor persiste tras limpiar y desodorizar, podría haber restos en el circuito interno, la bandeja de evaporación o un fallo técnico. Consulta el manual del fabricante o contacta con el servicio técnico.

Con limpieza metódica, un control de la temperatura (≈4 °C) y medidas preventivas simples, el frigorífico mantiene mejor los alimentos y evita malos olores.