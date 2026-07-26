Mantén el frigorífico a unos 4 °C (como máximo 5 °C); si huele mal, casi siempre es por un alimento en descomposición o un derrame no limpiado. No dejes alimentos perecederos fuera más de dos horas, especialmente en verano.
Primero: identifica el origen del olor
Localiza la fuente antes de aplicar desodorizantes. Los focos habituales son yogures, pescados, carnes, envases con fugas y restos en bandejas o cajones.
- Revisa los alimentos: busca productos caducados, envases abombados o líquidos escapados.
- Comprueba cajones y bandejas: mira el fondo y los bordes donde se acumulan restos.
- Inspecciona juntas y esquinas: la goma de la puerta, los desagües y las esquinas suelen retener suciedad y humedad.
Si hallas comida estropeada, tírala y limpia la zona; enmascarar olores sin eliminar la fuente solo retrasa el problema.
Despeja y limpia con un método seguro
Una limpieza efectiva combina retirar restos y desinfectar suavemente para no dañar plásticos ni recubrimientos.
Paso 1: vacía y protege los alimentos
Traslada los alimentos a una bolsa térmica o a un lugar fresco mientras trabajas; no los dejes mucho tiempo fuera.
Paso 2: retira piezas extraíbles
Saca bandejas y cajones cuando sea posible. Lávalos con agua templada y jabón de lavar platos; aclara y seca antes de volver a colocarlos.
Paso 3: limpia el interior
Pasa un paño humedecido con agua templada y jabón por paredes, esquinas y la goma de la puerta. Vuelve a pasar un paño con agua limpia para eliminar restos de jabón.
Para manchas adheridas, humedece la zona y deja actuar unos minutos antes de frotar con cuidado para no rayar.
Neutraliza el olor: opciones caseras y eficaces
Tras la limpieza puede quedar un olor residual. Usa absorbentes que no enmascaren y renuévalos con la periodicidad recomendada.
Opción 1: bicarbonato de sodio
Coloca un recipiente con bicarbonato en una esquina del frigorífico. Renueva el contenido cada 1–3 meses según uso y olor.
Opción 2: carbón activo (si lo tienes)
El carbón activo adsorbe olores; úsalo en un recipiente o en un desodorante comercial para neveras y reemplázalo según las indicaciones del fabricante (habitualmente cada 3–6 meses).
Opción 3: ventilación y secado completo
La humedad retenida fija los olores. Tras limpiar, deja puertas abiertas hasta que todo esté seco y evita cerrar el frigorífico con restos de humedad.
Qué NO hacer para evitar empeorarlo
- No mezcles productos: nunca combines limpiadores distintos, sobre todo lejía con amoniaco.
- No uses abrasivos fuertes: pueden dañar superficies y favorecer la retención de olores.
- No tapes la fuente: un ambientador no sustituye la eliminación del alimento estropeado.
Prevención: cómo evitar que regresen los malos olores
Una rutina sencilla reduce la mayoría de problemas.
- Guarda bien los alimentos: recipientes herméticos o film para alimentos con olor intenso.
- Actúa ante derrames: limpia inmediatamente o en cuanto lo detectes.
- Ordena por zonas: coloca lo más perecedero delante para evitar olvidos.
- Revisa bandeja y desagüe: limpia la bandeja de condensados y el desagüe si tu modelo lo tiene.
Cuándo pedir ayuda
Si el olor persiste tras limpiar y desodorizar, podría haber restos en el circuito interno, la bandeja de evaporación o un fallo técnico. Consulta el manual del fabricante o contacta con el servicio técnico.
Con limpieza metódica, un control de la temperatura (≈4 °C) y medidas preventivas simples, el frigorífico mantiene mejor los alimentos y evita malos olores.