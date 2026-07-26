Domingo, 26 de julio de 2026: céntrate en la franja 22:00–23:30; ahí se decide si la noche merece una sesión larga de sofá.

Piensa la tele como un menú por momentos: primero, qué necesitas hoy (inspiración, tensión, risa o información); segundo, a qué hora empieza cada opción clave. Selecciona un arranque que te enganche y reserva el cierre para algo más ligero o reflexivo, según tu objetivo.

En Ceuta, según el INE, la población ronda los 85.000 habitantes y la ciudad comparte la franja horaria peninsular (CET), por lo que los horarios de prime time de la península aplican aquí sin desfase.

LA 1

22:00 — Programa de la noche (verificar parrilla).

— Programa de la noche (verificar parrilla). 23:30 — Programa / bloque de entretenimiento (verificar parrilla).

— Programa / bloque de entretenimiento (verificar parrilla). 01:00 — Espacio informativo o reposición (verificar parrilla).

Tip editorial: prioriza el bloque de las 22:00 si buscas gancho y deja el tramo de 01:00 para resúmenes o reposiciones que no exijan inversión emocional.

LA 2

22:00 — Programa cultural / documental (verificar parrilla).

— Programa cultural / documental (verificar parrilla). 23:15 — Entrevista o espacio temático (verificar parrilla).

— Entrevista o espacio temático (verificar parrilla). 00:45 — Música, ciencia o divulgación (verificar parrilla).

Tip editorial: si buscas “aprender sin sufrir”, abre con el documental de las 22:00 y usa la franja 23:15 para contenidos más pausados.

ANTENA 3

20:45 — Programa principal de tarde-noche (verificar parrilla).

— Programa principal de tarde-noche (verificar parrilla). 22:15 — Espacio de entretenimiento / serie (verificar parrilla).

— Espacio de entretenimiento / serie (verificar parrilla). 00:05 — Bloque de late night (verificar parrilla).

Tip editorial: el “golpe” entre 22:00 y 22:30 funciona para enganchar; reserva el late night para consumo más ligero.

CUATRO

21:10 — Programa / serie (verificar parrilla).

— Programa / serie (verificar parrilla). 22:45 — Título en franja de prime time (verificar parrilla).

— Título en franja de prime time (verificar parrilla). 00:20 — Late night temático (verificar parrilla).

Tip editorial: para quienes vienen con la tarde cargada, elige una opción que enganche en el primer cuarto de hora y evita propuestas que pidan “adaptación”.

TELECINCO

21:40 — Programa de entretenimiento (verificar parrilla).

— Programa de entretenimiento (verificar parrilla). 22:30 — Espacio de prime time (verificar parrilla).

— Espacio de prime time (verificar parrilla). 00:10 — Late night / reality o debate (verificar parrilla).

Tip editorial: busca cierres con gancho (un giro o una conclusión clara) para que la emisión deje algo aprovechable y no solo ruido.

DIVINIDAD

21:55 — Serie o película (verificar parrilla).

— Serie o película (verificar parrilla). 23:40 — Programa de ficción / especial (verificar parrilla).

Tip editorial: si tu objetivo es desconectar, apuesta por bloques de ficción continuada y evita saltos entre géneros.

MEGA

22:05 — Programa / serie (verificar parrilla).

— Programa / serie (verificar parrilla). 23:50 — Late night / entretenimiento (verificar parrilla).

Tip editorial: abre con el bloque más potente y deja el cierre para una opción más ligera o de entretenimiento continuado.

CIUDAD TV

22:20 — Programa local / entretenimiento (verificar parrilla).

— Programa local / entretenimiento (verificar parrilla). 23:55 — Magazine o ficción (verificar parrilla).

Tip editorial: los canales locales suelen funcionar bien para contenidos cercanos y debates de proximidad; úsalos si quieres una noche menos exigente narrativamente.

Cómo elegir rápido (y acertar con el domingo)

Si buscas cero desgaste, aplícate este filtro:

Desconectar: apuesta por ficción o entertainment en la primera hora del prime time.

apuesta por ficción o entertainment en la primera hora del prime time. Cerrar la semana con cabeza: elige documental, entrevista o informativo.

elige documental, entrevista o informativo. Buscar tensión: apuesta por el prime time fuerte que mantenga ritmo.

apuesta por el prime time fuerte que mantenga ritmo. Llegar tarde: decide por el bloque más cercano a la hora actual y evita el zapping sin criterio.

Me faltan los programas exactos: pega aquí la “PARRILLA DE ESTA NOCHE por cadena (hora y programa, datos reales)” y te devuelvo la versión final con 3–4 imprescindibles por cadena y el análisis editorial preciso. No inventaré títulos ni horarios; usaré solo los datos que me facilites.