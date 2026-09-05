Alternar caminar y correr reduce el impacto y facilita la adaptación: con un enfoque progresivo y paciencia es posible empezar desde cero sin lesionarte.

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1) Antes de correr: revisa señales y tus límites

Antes de calzarte, considera tu punto de partida: dolor persistente, una lesión reciente o una condición que limite la movilidad son motivos para consultar a un profesional sanitario.

En las primeras semanas, prioriza la sensación por encima de la velocidad: el objetivo es que el cuerpo tolere la carga. Si aparece dolor agudo o una molestia que aumenta con cada repetición, reduce la intensidad o descansa hasta evaluar la evolución.

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2) La progresión manda: caminar y correr en ciclos

La estrategia más efectiva al empezar es alternar tramos de carrera con tramos de marcha. Esto disminuye el impacto repetido y da tiempo a músculos, tendones y articulaciones para adaptarse.

Comienza con sesiones donde el tiempo corriendo sea corto y la recuperación caminando suficiente para recuperar el aliento. Semana a semana incrementa de forma moderada el tiempo total de carrera y mantén el resto estable; la mayoría de los entrenamientos deben sentirse controlados, no extenuantes.

3) Frecuencia razonable y descanso inteligente

Una rutina sostenible incluye días de descanso entre sesiones. Entrenar sin margen de recuperación aumenta el riesgo de sobrecarga.

Es normal notar fatiga muscular leve los días posteriores; en cambio, el dolor localizado que altera la marcha o la técnica es signo de que hay que ajustar volumen o intensidad y priorizar recuperación o consulta especializada si no mejora.

4) Técnica básica: postura, pasos y respiración

No necesitas perfección técnica, sí cuatro fundamentos prácticos:

Postura erguida : cabeza relajada, mirada al frente y tronco estable.

: cabeza relajada, mirada al frente y tronco estable. Pasos cortos : evita zancadas largas que incrementan el impacto.

: evita zancadas largas que incrementan el impacto. Ligero contacto : busca un aterrizaje silencioso sin obsesionarte con la perfección.

: busca un aterrizaje silencioso sin obsesionarte con la perfección. Respiración cómoda: si no puedes mantener una respiración estable, vas demasiado rápido para tu nivel.

Un control útil: poder hablar frases cortas mientras corres sin jadear; orienta sobre el esfuerzo sin ser una regla rígida.

5) Calzado y superficie: menos drama, más consistencia

El calzado adecuado no tiene por qué ser caro, pero debe ajustarse bien y aportar amortiguación y estabilidad en el talón y comodidad en el antepié. Prueba distintos modelos en tienda cuando sea posible.

Alternar superficies firmes y más blandas ayuda a que el cuerpo se acostumbre, pero evita cambios bruscos que descompensen la pisada; escucha las sensaciones y adapta el terreno según cómo responda tu cuerpo.

6) Calentamiento y vuelta a la calma (no son opcionales)

Un calentamiento breve prepara el cuerpo y reduce la probabilidad de molestias: caminar rápido, movilidad de tobillos y caderas y unos minutos progresivos antes de correr son suficientemente eficaces.

Al acabar, baja pulsaciones con caminata suave y realiza estiramientos suaves sin rebotes para volver a un estado cómodo.

7) Fortalecimiento: el “seguro” de tus articulaciones

El complemento más efectivo para prevenir lesiones es fortalecer la musculatura que sostiene el movimiento: glúteos, core, cadera y tobillo. No hace falta gimnasio; con ejercicios básicos de fuerza dos veces por semana suele bastar para mejorar la tolerancia al impacto.

Puente de glúteos

Sentadillas a rango cómodo

Elevaciones de talón (gemelos y sóleo)

Plancha y variantes del core

Trabajo de equilibrio (por ejemplo, apoyo monopodal)

Si un ejercicio provoca dolor articular, reduce el rango o cambia el movimiento: la fuerza debe aumentar tu capacidad, no generar daño.

8) Señales de alarma y cómo actuar

Molestias musculares leves son habituales al inicio, pero conviene tomar en serio señales como dolor agudo, hormigueo, dolor que empeora con cada sesión o limitación clara de la zancada.

Ante esas señales, reduce carga y prioriza recuperación; si no mejora tras unos días, consulta a un profesional sanitario para diagnóstico y tratamiento.

Conclusión: constancia, paciencia y control

Empezar a correr sin lesionarte pasa por progresar con moderación: ciclos caminar-correr, descanso suficiente, técnica básica y trabajo de fuerza para proteger las articulaciones. Con constancia tu cuerpo irá aumentando la tolerancia y correr podrá convertirse en un hábito sostenible y placentero.

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