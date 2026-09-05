En Ceuta, con una población de alrededor de 85.000 habitantes, muchas personas pasan largas jornadas sentadas por teletrabajo, estudio o turnos administrativos; eso suele traducirse en rigidez lumbar, cuello tenso, caderas agarrotadas y pérdida de elasticidad en las piernas.

No hacen falta rutinas complejas ni material especial: con unos minutos de estiramientos sencillos se puede recuperar movilidad y reducir molestias comunes.

Haz los ejercicios con suavidad, sin rebotes y manteniendo una respiración pausada; la idea es «estirar para soltar», no forzar hasta el límite. Si notas dolor agudo, hormigueo o mareo, detén la práctica. Ante una lesión o diagnóstico médico, adapta los movimientos y consulta con un profesional cuando proceda.

Cómo empezar: una mini-rutina que se adapta a tu día

Escoge un momento en el que puedas estar tranquilo: antes o después de la jornada, o haciendo pequeñas pausas durante el día. Mantén cada estiramiento entre 20 y 45 segundos y, si tienes tiempo, realiza 1–2 rondas. El objetivo no es alcanzar una postura extrema, sino sentir una tensión ligera y progresiva en el punto adecuado.

Cuello y hombros: suelta la tensión

1) Estiramiento lateral del cuello

Siéntate con la espalda larga.

Inclina suavemente la cabeza hacia un lado, llevando la oreja hacia el hombro.

Mantén y respira.

Vuelve al centro y repite hacia el otro lado.

2) “Encogimiento” suave de hombros

Eleva los hombros hacia las orejas durante 2–3 segundos.

Relájalos y deja que bajen.

Repite varias veces para soltar la zona.

Espalda: mueve la columna sin prisa

3) Gato-vaca en versión simple

Puedes hacerlo en el suelo (manos y rodillas) o en una postura cómoda de apoyo.

Redondea la espalda lentamente (como un “gato”).

Después arquea con cuidado (como una “vaca”), sin forzar la zona lumbar.

Haz 6–8 movimientos controlados.

4) Giro torácico sentado

Siéntate con los pies apoyados.

Gira el tronco hacia un lado, llevando el brazo contrario hacia el respaldo si te ayuda.

Mantén la respiración y vuelve al centro.

Repite al otro lado.

Cadera y glúteos: combate el “enganche” de estar sentado

5) Estiramiento de glúteo tipo “figura 4”

Siéntate o échate boca arriba.

Coloca un tobillo sobre la rodilla contraria formando una “figura 4”.

Estira suavemente la pierna para sentir el tirón en el glúteo.

Mantén y cambia de lado.

6) Flexor de cadera (estocada baja)

Ponte en una postura de estocada baja con una pierna delante.

Inclina ligeramente la pelvis hacia adelante (sin arquear la espalda) para sentir el estiramiento en la parte frontal de la cadera.

Mantén y cambia de pierna.

Piernas: recupera la movilidad de forma segura

7) Isquiotibiales con apoyo

Siéntate en el borde de una silla o al borde de una superficie estable.

Estira una pierna hacia delante con el pie apoyado.

Inclínate hacia adelante manteniendo la espalda larga (sin “hundirte”).

Debes sentir el tirón detrás del muslo.

Cambia de lado.

8) Gemelos contra la pared

Apoya las manos en la pared.

Da un paso atrás con una pierna y mantén el talón apoyado.

Inclínate hacia la pared hasta notar el estiramiento en el gemelo.

Repite con la otra pierna.

Un consejo sencillo que marca la diferencia

Introduce micro-pausas: cada cierto tiempo levántate, camina unos pasos y reajusta la postura. Cambiar de posición reduce la carga continua sobre la espalda y la cadera; combinado con esta rutina, suele notarse mayor comodidad en pocas semanas.

Señales de que vas bien

Notas más soltura y menos tirantez.

Respiras con facilidad durante el estiramiento.

La molestia es leve y progresa de forma gradual.

Convierte esta rutina en un hábito breve: pocos ejercicios, bien hechos y con regularidad. Tu cuerpo lo agradecerá cuando la rutina diaria vuelva a exigir más constancia.

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