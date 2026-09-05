La siesta funciona mejor cuando su duración encaja con lo que buscas: refrescar la atención o recuperar sueño acumulado. Dormir un rato por la tarde puede mejorar el rendimiento y la alerta, pero no todas las siestas producen los mismos efectos.

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Por qué la duración importa

Durante la siesta el cerebro atraviesa fases de sueño: si es breve, es más fácil evitar etapas profundas y despertar con sensación de frescura; si se alarga, aumenta el riesgo de entrar en sueño profundo y sufrir inercia al despertar.

Además, la siesta compite con el sueño nocturno: una siesta mal calibrada (demasiado larga o demasiado tardía) puede retrasar la conciliación o fragmentar el descanso nocturno.

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Qué sugieren los estudios sobre la franja ideal

Las investigaciones comparan resultados como el rendimiento, la somnolencia y la calidad del sueño nocturno. No existe una única receta universal —depende de la edad, el sueño previo y la hora—, pero dos conclusiones suelen repetirse:

Siestas cortas : asociadas a menor inercia al despertar y a mejoras rápidas en la alerta.

: asociadas a menor inercia al despertar y a mejoras rápidas en la alerta. Siestas más largas: útiles para recuperar sueño si no se tolera mal la transición al despertar, pero con mayor riesgo de despertar confuso y de afectar al sueño nocturno.

Dos estrategias frecuentes: breve vs. intermedia

1) Siesta breve para “reset”

La siesta corta se orienta a que el despertar sea fácil y a notar beneficio inmediato en atención y rendimiento. Funciona bien cuando hay deuda de sueño o cuando la jornada exige concentración.

Consejo práctico: pon un despertador para evitar entrar en fases profundas; el objetivo es volver al día con claridad, no prolongar el sueño.

2) Siesta intermedia para recuperación

Una siesta algo más larga puede ayudar tras noches deficientes o fragmentadas, pero exige cuidado con la hora y la duración. Si al despertar te cuesta arrancar o luego te cuesta dormir, reduce el tiempo o adelántala.

Observa tu respuesta: si te levantas despejado, la duración probablemente es adecuada; si te sientes aturdido o el sueño nocturno empeora, ajústala.

La hora importa tanto como el minutaje

La siesta no es solo minutos en la cama: cuanto más tarde en el día, mayor probabilidad de interferir con la noche. Evita trasladarla al final de la tarde y prioriza las primeras horas de la siesta vespertina.

Señales de que tu siesta va bien

Te despiertas con buena lucidez y sin aturdimiento prolongado.

y sin aturdimiento prolongado. El cansancio disminuye y recuperas concentración.

No empeora la conciliación ni la calidad del sueño nocturno.

Señales de que conviene ajustarla

Te cuesta levantarte o te sientes “desconectado” al despertar.

Por la noche tardas más en dormir o sufres más despertares.

La siesta deja una sensación de sueño persistente en lugar de alivio.

Consejo final: personaliza y prueba

La evidencia explica por qué ocurren ciertos efectos, pero tu cuerpo decide la duración adecuada. Empieza conservador y registra cómo te afecta al despertar y al sueño nocturno: con pequeños ajustes hallarás la medida que te recupera sin interferir en la noche.

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