Septiembre aumenta los gastos familiares por la vuelta al cole: material escolar, libros y uniformes.

Lee tambien: Pantallas y niños: pautas realistas por edades

En Ceuta, enseñar a los niños a ahorrar no es solo “guardar dinero”; debe servir para que distingan entre lo que quieren y lo que necesitan, planifiquen compras y aprendan a esperar.

Empieza por explicar el “para qué” del ahorro

Antes de introducir huchas o cuentas, formule un objetivo concreto: comprar un material del colegio, un libro o una salida planificada.

Lee tambien: Cómo fomentar la lectura en los niños: hábitos que funcionan en familia

El objetivo ha de ser visible y medible para el niño. Que sea alcanzable refuerza la relación entre esfuerzo y resultado.

Asigna una pequeña cantidad y acompaña el proceso

En varios hogares se usa una paga semanal o dinero de bolsillo con reglas claras. Si optan por esta fórmula, el adulto debe supervisar y convertirla en aprendizaje.

Una fórmula práctica es repartir el dinero del niño en tres apartados: ahorro, gasto y donación o compartir (opcional). Además de promover el ahorro, esta regla enseña corresponsabilidad.

Si el niño agota su dinero antes de tiempo, revisen el plan juntos sin castigos: qué falló, qué se puede cambiar y cómo actuar la próxima vez.

Usa una hucha con secciones y fija objetivos a corto plazo

Una hucha con compartimentos o sobres etiquetados ayuda a visualizar cuánto hay para cada propósito.

Marque metas alcanzables en plazos razonables para la edad del niño. Cuando se acerque al objetivo, practique la pausa de decisión: antes de comprar, mirar cuánto falta, valorar alternativas y decidir si esperar.

Enseña a comparar precios sin dar una lección

Involucre al niño en compras cotidianas: observar opciones, mirar etiquetas y valorar duración o utilidad.

Si adquiere algo para el colegio, explique por qué se elige esa opción: durabilidad, relación calidad-precio o necesidad real. Así el ahorro se asocia a decisiones prácticas, no a privaciones.

Introduce un presupuesto sencillo

Primero ahorro : separar una parte antes de gastar.

: separar una parte antes de gastar. Luego gasto : usar el resto para compras pequeñas acordadas.

: usar el resto para compras pequeñas acordadas. Revisión: contar lo que queda y decidir el siguiente paso.

Repitan este ciclo con calma y sin presión; con el tiempo el niño entenderá que el dinero se gestiona.

Refuerza el esfuerzo y acepta los errores

El objetivo es crear hábito, no perfección. Cuando el plan falla, conviértalo en una oportunidad para analizar y ajustar.

Reconozca el proceso: si el niño mantuvo parte del ahorro pese a una compra imprevista, valore el esfuerzo más que el resultado.

Para Ceuta: ideas prácticas que encajan con la vida familiar

En la rutina ceutí, vincule el ahorro a partidas habituales: material escolar, uniforme, libros o excursiones. Proponga que el niño destine parte de su ahorro a una actividad concreta y negocie el resto según el presupuesto familiar.

Si el menor participa en la planificación del gasto familiar, comprenderá mejor el valor del dinero y reducirá compras impulsivas.

Resumen práctico

Objetivos claros, reglas simples y acompañamiento convierten el ahorro en una habilidad útil más allá del colegio. Separe, compare y revise con regularidad; eso es lo que funciona.

Te puede interesar