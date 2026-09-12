La gravedad de la Luna provoca las subidas y bajadas del nivel del mar; en Ceuta ese movimiento condiciona maniobras en el puerto y modifica la línea de costa en playas y ensenadas.

Lee tambien: Cómo hacer mejores fotos con el móvil: consejos prácticos y trucos que funcionan

Las mareas son el ascenso y descenso periódico del nivel del mar, ligado principalmente al ciclo lunar. La marea alta corresponde al momento de nivel máximo dentro de ese ciclo y la marea baja al mínimo.

Cómo actúa la Luna

La atracción gravitatoria de la Luna no es igual en todos los puntos de la Tierra: es mayor en el lado más próximo y menor en el opuesto. Ese desequilibrio provoca que las masas de agua se concentren en dos abultamientos opuestos, lo que genera los picos de marea a lo largo del día.

Lee tambien: Copias de seguridad del móvil: guía sencilla

Los calendarios de mareas se calculan a partir de ese ciclo lunar y se ajustan según condiciones locales del litoral y del fondo marino.

La contribución del Sol

El Sol también ejerce atracción sobre el agua, aunque su efecto es menor que el de la Luna. Cuando Sol y Luna se alinean respecto a la Tierra aumentan las mareas (mareas vivas); cuando están en cuartos el rango disminuye (mareas muertas).

Por qué varía según la costa

La misma fuerza astronómica produce respuestas distintas según la geometría costera. Bahías, fondos irregulares y estrechos alteran tanto la amplitud como el momento de las mareas.

En el Estrecho y en puntos del litoral ceutí, esa interacción con corrientes y configuraciones locales puede hacer que la sensación de marea difiera notablemente entre un muelle y una playa cercana.

Aplicaciones prácticas para los ceutíes

Puerto y embarcaciones: la cota de marea afecta maniobras y calados; conviene consultarla antes de zarpar o atracar.

la cota de marea afecta maniobras y calados; conviene consultarla antes de zarpar o atracar. Playas y accesos: la posición de la línea de agua cambia con la marea, lo que altera la extensión de arena disponible y pasos de acceso.

la posición de la línea de agua cambia con la marea, lo que altera la extensión de arena disponible y pasos de acceso. Seguridad: además de la marea, el viento y la presión atmosférica pueden modificar el estado del mar; siga avisos y recomendaciones locales.

Calendarios de mareas: qué indican

Un almanaque de mareas ofrece horas estimadas de marea alta y baja calculadas por los ciclos astronómicos y corregidas por factores locales. No predice el oleaje ni condiciones meteorológicas, por lo que debe combinarse con la información meteorológica y avisos de autoridades marítimas.

Fuente

Explicación basada en principios de la física y la astronomía sobre la influencia gravitatoria de la Luna y el Sol en el nivel del mar.

Te puede interesar