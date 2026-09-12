No hace falta el último móvil para mejorar tus fotos: dominar encuadre, luz, enfoque y estabilidad eleva nitidez y color, tanto en las calles de Ceuta como en la costa.

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Empieza por lo básico: encuadre y limpieza

Antes de tocar la cámara, decide qué será el protagonista y elimina distracciones en el fondo. En Ceuta, elementos como las Murallas Reales, el Puerto Deportivo o el Monte Hacho funcionan bien como referentes para separar motivo y fondo.

Cambia el punto de vista: baja al suelo o sube unos pasos para variar la perspectiva; a menudo basta un pequeño desplazamiento para mejorar la foto.

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Comprueba la lente antes de disparar. Huellas y polvo suavizan el resultado; límpiala con un paño de microfibra y repite la toma si es necesario.

La luz manda: busca el momento y evita el contraluz difícil

La hora del día condiciona la escena. En septiembre, por ejemplo, las mañanas y las tardes suelen ofrecer una luz más suave que el mediodía.

Cuando el sol incide con fuerza, el móvil intenta equilibrar sombras y altas luces y a veces pierde detalle. Para mejorar el resultado, prueba a:

Evitar el sol directo detrás del sujeto si quieres que se vean rostros o texto.

si quieres que se vean rostros o texto. Buscar sombras abiertas (luz rebotada desde fachadas o callejones) para retratos o escenas cercanas.

(luz rebotada desde fachadas o callejones) para retratos o escenas cercanas. Redirigir el encuadre hacia fondos menos contrastados, como muros claros o cielo uniforme.

Enfoque y exposición: toca la pantalla con intención

Al tocar la pantalla el móvil enfoca y suele aparecer un control de exposición. Úsalo con intención para preservar detalle.

Método rápido:

Toca en el sujeto (ventana, cartel, persona).

(ventana, cartel, persona). Si la escena sale oscura o quemada , ajusta la exposición hasta ver el motivo con detalle sin perder el ambiente.

, ajusta la exposición hasta ver el motivo con detalle sin perder el ambiente. No muevas el móvil justo al disparar; enfoque y exposición se estabilizan en ese instante.

Composición que mejora sin complicarte

La regla de tercios es útil, pero lo esencial es guiar la mirada. En Ceuta, las líneas de calles, muros o barandillas actúan como guías visuales hacia el motivo.

Ideas prácticas:

Alterna planos : una toma cercana para texturas (piedra, metal, cerámica) y otra abierta para situar al sujeto.

: una toma cercana para texturas (piedra, metal, cerámica) y otra abierta para situar al sujeto. Usa el fondo : si el fondo aporta información (mar, murallas, edificios), colócalo sin que robe protagonismo.

: si el fondo aporta información (mar, murallas, edificios), colócalo sin que robe protagonismo. Busca simetrías : portadas, balcones o perspectivas de calle pueden dar fotos equilibradas.

: portadas, balcones o perspectivas de calle pueden dar fotos equilibradas. Deja aire alrededor del sujeto cuando la escena lo pida; recortar menos suele mejorar la sensación de contexto.

Estabilidad: la diferencia entre “bien” y “muy bien”

El movimiento es una causa frecuente de falta de nitidez. Aunque haya buena luz, un gesto mínimo puede arruinar la foto.

Sujeta con firmeza y apoya los codos al cuerpo, especialmente al disparar.

y apoya los codos al cuerpo, especialmente al disparar. Usa temporizador o disparo por voz/gesto si te cuesta mantener el pulso.

o disparo por voz/gesto si te cuesta mantener el pulso. Evita el zoom digital cuando puedas; acércate físicamente o recorta después con cuidado.

Modo retrato, noche y atardeceres: úsalo con criterio

Los modos automáticos ayudan, pero no son infalibles. Si el móvil recorta contornos o pierde detalle, cambia ligeramente el ángulo y vuelve a intentar la toma.

Consejos rápidos: evita fondos muy complejos en modo retrato y, para escenas nocturnas, apoya el teléfono en una superficie estable (pared, barandilla) para ganar nitidez.

Edición básica: que se note poco

Una edición ligera suele bastar. Ajusta primero lo global y después los detalles. Tres controles esenciales:

Exposición : recuperar luces o levantar sombras sin que la imagen quede “lavada”.

: recuperar luces o levantar sombras sin que la imagen quede “lavada”. Balance de blancos : mantener colores naturales, especialmente en pieles y superficies.

: mantener colores naturales, especialmente en pieles y superficies. Recorte y enderezado: mejorar la composición y corregir inclinaciones.

Si necesitas aumentar mucho la saturación o nitidez, es preferible rehacer la toma y ajustar el encuadre.

Revisa antes de guardar

Antes de cerrar la cámara, comprueba en pantalla enfoque, líneas torcidas y zonas quemadas. Si algo falla, repite la foto moviéndote unos pasos o corrigiendo la exposición.

Con hábitos constantes —encuadre, luz, enfoque, estabilidad y edición mínima— tus fotos mejorarán con la práctica sin depender de funciones complejas.

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