En una tarde puedes revisar burletes, ventilación, textiles y la calefacción para reducir humedades y mejorar el confort del hogar. En Ceuta, la proximidad al mar y la brisa del puerto suelen aumentar la condensación en ventanas y fachadas, así que vigila especialmente viviendas en zonas costeras.

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Empezar por lo que más se nota: aire y olores

Antes de mover muebles, renueva el aire: una ventilación breve en momentos templados elimina olores y reduce la humedad residual en armarios.

Ventila en momentos templados: abre ventanas de forma controlada para cambiar el aire sin enfriar en exceso las estancias.

abre ventanas de forma controlada para cambiar el aire sin enfriar en exceso las estancias. Comprueba rincones y armarios: detecta y trata olores a humedad antes de que se incrusten en la ropa.

detecta y trata olores a humedad antes de que se incrusten en la ropa. Revisa textiles: cortinas, alfombras y mantas acumulan polvo; sacúdelos o límpialos según el material.

Dejar que la casa “respire” antes de cerrar reduce olores y prepara la ropa de abrigo para su uso inmediato.

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Revisión rápida de ventanas y puertas

Las fugas por cierres y marcos son causas habituales de pérdida de confort. Con una inspección visual rápida detectas problemas fáciles de corregir.

Burletes y cierres: busca holguras, desgaste o zonas que no sellan correctamente.

busca holguras, desgaste o zonas que no sellan correctamente. Persianas y toldos: comprueba que suban y bajen sin rozamientos; una guía o cuerda dañada complica el aislamiento.

comprueba que suban y bajen sin rozamientos; una guía o cuerda dañada complica el aislamiento. Tratamiento de sombras y luz: sustituir o complementar cortinas por modelos térmicos mejora aislamiento y privacidad.

Si el cierre es correcto, la vivienda conserva mejor la temperatura y la calefacción rinde más cuando se active.

Preparar textiles y superficies para el cambio de temperatura

El otoño devuelve la actividad a sofás, camas y mesas: aprovechar ese momento evita que el polvo y la humedad se acumulen.

Camas y ropa de abrigo: guarda la ropa de verano limpia y protegida; deja a mano prendas de entretiempo.

guarda la ropa de verano limpia y protegida; deja a mano prendas de entretiempo. Alfombras y tapicerías: aspira a fondo y realiza limpiezas puntuales según las indicaciones del fabricante.

aspira a fondo y realiza limpiezas puntuales según las indicaciones del fabricante. Puntos de polvo: estanterías altas, ventiladores, rodapiés y marcos suelen estar olvidados y marcan la diferencia al limpiar.

Textiles limpios y ordenados hacen la casa más acogedora sin grandes inversiones.

Humedad y pequeñas señales: actúa antes

La humedad se detecta por manchas, olor o condensación; tratarla a tiempo evita problemas estructurales y de salud.

Observa esquinas y puntos junto a ventanas: identifica condensación recurrente.

identifica condensación recurrente. Revisa desagües y ventilaciones: desatoros y rejillas limpias facilitan la circulación de aire.

desatoros y rejillas limpias facilitan la circulación de aire. Atiende filtraciones: una mancha repetida requiere investigación profesional.

Si no puedes resolverlo, consulta a un técnico: intervenir pronto suele ser menos costoso que reparar a posteriori.

Preparar la calefacción y el confort

No es necesario encender al máximo; basta comprobar que el sistema responde y que la distribución del calor es homogénea.

Control de radiadores o sistema de calefacción: comprueba que válvulas y termostatos funcionan y que no hay ruidos extraños.

comprueba que válvulas y termostatos funcionan y que no hay ruidos extraños. Calidad del aire interior: alterna ventilación y regulación para evitar exceso de sequedad si se usa calefacción central o individual.

alterna ventilación y regulación para evitar exceso de sequedad si se usa calefacción central o individual. Texturas de confort: añade mantas, ajusta iluminación cálida y organiza el salón para su uso cotidiano.

Un chequeo sencillo evita sorpresas cuando bajen las temperaturas.

Un cierre práctico: checklist de una tarde

Acciones concretas para dejarlo todo listo:

Ventilar y revisar armarios, cortinas y textiles.

Inspeccionar burletes, cierres, persianas y puntos de entrada de aire.

Limpiar superficies y concentrarte en zonas con polvo acumulado.

Buscar señales de humedad y actuar de forma preventiva.

Comprobar la preparación para calefacción y ajustar el confort del hogar.

Con estas tareas en una tarde reduces la improvisación y ganas en confort desde el primer día.

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