La Guardia Civil ha procedido esta semana a la detención de un nacional marroquí en la zona portuaria de Ceuta. Este individuo, que había cruzado a nuestra ciudad durante la avalancha de migrantes a finales de julio, se encontraba en situación irregular al tener una orden de prohibición de entrada en España debido a una condena por delito de adoctrinamiento terrorista.

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La condena a la que se enfrenta no se produjo en Ceuta, sino que data de los años 2022/2023. Según las ordenes emitidas, este marroquí había sido previamente expulsado a su país, Marruecos, y se le había prohibido el acceso a territorio nacional español.

Desde el momento de su llegada a Ceuta, el detenido se había mantenido en un domicilio, lo que pudo eludir controles durante un tiempo. Sin embargo, esta semana fue interceptado a bordo de una motocicleta en el marco de un control rutinario, donde se verificó su identidad y se confirmaron los antecedentes que pesaban en su contra.

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Ante la situación, las fuerzas del orden decidieron ejecutar de inmediato su expulsión hacia Marruecos. Fuentes oficiales han confirmado la detención y la medida adoptada, aunque tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han mantenido un silencio sobre este tipo de intervenciones.

Desde la entrada masiva de migrantes a finales de julio, los cuerpos de seguridad en Ceuta han visto reforzados sus equipos de información, en un esfuerzo por vigilar a personas con antecedentes criminales o vinculadas a actividades terroristas en nuestra ciudad.

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que se encuentran monitorizando activamente a los individuos que han entrado recientemente, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para garantizar la seguridad en la región ante cualquier posible amenaza.