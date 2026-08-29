La autoridad judicial en Ceuta ha dictado sentencia contra una activista francesa, identificada como L.S., condenándola por resistencia a la autoridad tras un incidente ocurrido en la madrugada del pasado viernes en la carreteira de Benítez.

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Según ha confirmado fuentes judiciales, la activista fue detenida por efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil mientras realizaban labores de control en la zona. La intervención se produjo ante la presencia de numerosos inmigrantes y la inquietud de los vecinos de la barriada.

Los agentes solicitaron en varias ocasiones a L.S. que abandonara la zona debido a los lanzamientos de piedras que estaban teniendo lugar. Sin embargo, la activista desobedeció las órdenes de los policías, obstaculizando así su actuación.

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La sentencia, que ha sido dictada por conformidad, detalla que durante el intento de los agentes de apartar a la mujer de un vehículo policial, esta les agarró fuertemente de la muñeca y les propinó varias patadas, causando lesiones leves a uno de los funcionarios.

Como resultado, L.S. fue condenada a cuatro meses de multa con una cuota diaria de seis euros por resistencia y desobediencia grave a la autoridad, así como un mes de multa por un delito leve de lesiones. Además, deberá abonar 330 euros en concepto de responsabilidad por las lesiones causadas al policía.

El incidente se suma a otros casos recientes en los que la Policía ha detenido a activistas, incluidos un canadiense y una alemana, por alentar a la violencia. Estos arrestos han sido criticados por organizaciones no gubernamentales que piden la liberación de los detenidos.