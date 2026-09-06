La OMS recomienda limitar los azúcares libres a menos de 25 g al día (≈6 cucharaditas). Reducir el azúcar cotidiano puede lograrse con cambios graduales que sustituyan decisiones automáticas por alternativas más saciantes: energía más estable, menos antojos y una relación distinta con lo dulce.

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Empieza por entender el “azúcar invisible”

El mayor aporte de azúcares suele venir de productos industriales: bollería, bebidas azucaradas, yogures saborizados, cereales, salsas y algunos panes comerciales. Lee las etiquetas con atención: busca en la lista de ingredientes palabras como “azúcar”, “jarabe”, “miel”, “dextrosa”, “glucosa” o “fructosa” y fíjate en su posición (los primeros puestos indican mayor presencia). Comprueba también la cantidad de azúcares por porción para comparar alternativas.

Haz cambios pequeños que realmente se sostienen

Evita recortes bruscos: reducir de forma progresiva reduce el riesgo de efecto rebote. Aplica una o dos medidas a la vez y consolídalas antes de sumar más cambios.

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Reduce bebidas azucaradas : sustitúyelas por agua, agua con gas o infusiones sin azúcar. Si cuesta, empieza mezclando la bebida azucarada con agua y disminuye la proporción con el tiempo.

: sustitúyelas por agua, agua con gas o infusiones sin azúcar. Si cuesta, empieza mezclando la bebida azucarada con agua y disminuye la proporción con el tiempo. Elige postres con menos frecuencia y más intención : en lugar de consumir algo dulce a diario, reserva el capricho para cuando realmente lo disfrutes.

: en lugar de consumir algo dulce a diario, reserva el capricho para cuando realmente lo disfrutes. Mejora el desayuno : prioriza fibra y proteína (fruta entera, yogur natural, frutos secos o tostadas con ingredientes simples) para evitar que el hambre empuje hacia lo dulce.

: prioriza fibra y proteína (fruta entera, yogur natural, frutos secos o tostadas con ingredientes simples) para evitar que el hambre empuje hacia lo dulce. Endulza menos: en café o infusiones prueba a reducir la cantidad gradualmente; el paladar se adapta en pocas semanas.

Consume fruta, pero con criterio

La fruta aporta fibra y saciedad, pero como sustituto ilimitado puede sumar azúcares. Acompáñala con proteína o grasa saludable (un yogur natural, queso fresco o un puñado de frutos secos) para prolongar la sensación de llenado. Ten en cuenta que el zumo concentra azúcares y suele saciar menos que la fruta entera.

Cuando el antojo aprieta, responde con estrategia

Los antojos aparecen por hambre real, cansancio o hábitos. Antes de actuar, prueba estas tácticas breves:

Un “alto” de 10 minutos : espera antes de decidir; muchas ganas bajan con el tiempo.

: espera antes de decidir; muchas ganas bajan con el tiempo. Combinación que sacie : opta por snacks con fibra y proteína (fruta con yogur natural, un sándwich pequeño de pan integral con queso fresco o un puñado de frutos secos).

: opta por snacks con fibra y proteína (fruta con yogur natural, un sándwich pequeño de pan integral con queso fresco o un puñado de frutos secos). Planifica lo dulce: tener una opción prevista reduce la sensación de prohibición y ayuda a controlar porciones.

Compra con una regla simple

Decidir antes de entrar al supermercado evita compras impulsivas.

Prioriza alimentos de un solo ingrediente : pescado, huevos, verduras, legumbres, fruta, frutos secos y yogur natural.

: pescado, huevos, verduras, legumbres, fruta, frutos secos y yogur natural. Si hay versión con y sin azúcar, elige la más simple .

. Evita comprar con hambre: es cuando más se compran productos para consumo inmediato.

Un enfoque sostenible también es un enfoque amable

Reducir el azúcar no significa renunciar al placer: significa reservar lo dulce como elección deliberada, no como hábito reactivo. Concéntrate primero en bebidas, desayuno y snacks; cuando una mejora se convierte en rutina, añade la siguiente. Empieza por una sola medida que puedas mantener y valora los resultados tras unas semanas: cambios pequeños y constantes suelen ser los que perduran.

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