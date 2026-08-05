El bloguero y presentador estadounidense Perez Hilton fue trasladado a un hospital este martes después de protagonizar una transmisión en directo en TikTok en la que aparentemente atravesaba una crisis de salud mental y presentaba heridas.

La intervención se produjo después de que numerosas personas contactaran con las autoridades preocupadas por las imágenes difundidas durante el directo, que habría durado alrededor de 30 minutos. La grabación fue eliminada posteriormente y la cuenta quedó suspendida.

La Policía acudió a su vivienda en Miami-Dade

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, en Florida, explicó que varios agentes se desplazaron hasta la vivienda del comunicador tras recibir múltiples avisos relacionados con la emisión.

Al llegar, encontraron a Hilton solo y en un estado de alteración, por lo que iniciaron un procedimiento destinado a tranquilizarlo y evitar que la situación empeorara.

“En muchos incidentes que involucran a una persona que está experimentando una crisis de salud mental o que se está autolesionando, los agentes priorizan la desescalada”, indicó la oficina policial en un comunicado.

Recibió atención médica y psicológica

Las autoridades trasladaron al bloguero a un centro hospitalario cercano para que fuera evaluado y recibiera asistencia.

Según la información difundida, fue atendido por profesionales médicos, especialistas en salud mental y miembros de la Unidad de Respuesta a Crisis.

Por el momento, no se han facilitado nuevos detalles sobre su evolución ni sobre el tiempo que deberá permanecer bajo observación.

Dos hospitalizaciones recientes

El comunicador ya había atravesado otros problemas graves de salud durante los últimos meses.

En marzo fue hospitalizado en Las Vegas debido a una sepsis grave. Un mes después, explicó que había sufrido una trombosis venosa profunda en la pierna derecha.

Ese segundo episodio requirió una trombectomía para retirar un coágulo de sangre y lo obligó a permanecer varias semanas en reposo.

Una figura conocida de la prensa del corazón

Perez Hilton alcanzó una gran popularidad a mediados de los años 2000 gracias a PerezHilton.com, un blog especializado en noticias, rumores y fotografías de celebridades de Hollywood.

Su estilo crítico e irreverente lo convirtió en una figura influyente y controvertida dentro de la información del corazón y el entretenimiento estadounidense.

También ha trabajado como presentador, ha participado en programas de telerrealidad y ha mantenido una amplia presencia en televisión y redes sociales.