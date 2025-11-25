Conoce los resultados de los sorteos celebrados el lunes 24 de noviembre de 2025: Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams. Consulta si eres uno de los afortunados ganadores y los premios que se han entregado.

Este lunes 24 de noviembre de 2025, se celebraron los sorteos de la Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams. A continuación, te ofrecemos los resultados de cada uno de ellos:

Resultado Primitiva

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva de este lunes fue:

12, 19, 22, 26, 29 y 38

Número complementario: 33

Reintegro: 3

El bote especial de este sorteo asciende a 24,5 millones de euros. Además, el número premiado en el sorteo del Joker fue el 1680419, premiado con 1 millón de euros.

Resultado Bonoloto

Los números premiados en el sorteo de la Bonoloto fueron:

07, 21, 23, 27, 39 y 45

Número complementario: 47

Reintegro: 5

Resultado ONCE

El número premiado en el sorteo de la ONCE de este lunes fue:

07.767

Premio: 35.000 euros por billete.

por billete. La serie 006 del mismo número fue agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

Resultado EuroDreams

Los números ganadores en el sorteo de EuroDreams fueron:

06, 13, 17, 22, 25 y 36

Número sueño: 4

Nota: Nuestro periódico no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.