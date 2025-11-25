Conoce los resultados de los sorteos celebrados el lunes 24 de noviembre de 2025: Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams. Consulta si eres uno de los afortunados ganadores y los premios que se han entregado.
Este lunes 24 de noviembre de 2025, se celebraron los sorteos de la Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams. A continuación, te ofrecemos los resultados de cada uno de ellos:
Resultado Primitiva
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva de este lunes fue:
12, 19, 22, 26, 29 y 38
- Número complementario: 33
- Reintegro: 3
El bote especial de este sorteo asciende a 24,5 millones de euros. Además, el número premiado en el sorteo del Joker fue el 1680419, premiado con 1 millón de euros.
Resultado Bonoloto
Los números premiados en el sorteo de la Bonoloto fueron:
07, 21, 23, 27, 39 y 45
- Número complementario: 47
- Reintegro: 5
Resultado ONCE
El número premiado en el sorteo de la ONCE de este lunes fue:
07.767
- Premio: 35.000 euros por billete.
- La serie 006 del mismo número fue agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años.
Resultado EuroDreams
Los números ganadores en el sorteo de EuroDreams fueron:
06, 13, 17, 22, 25 y 36
- Número sueño: 4
Nota: Nuestro periódico no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.