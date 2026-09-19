El sábado 19 de septiembre de 2026 hay salidas entre Ceuta y Algeciras operadas por Baleària, DFDS y Naviera Armas; los Fast Ferry realizan el trayecto en 60 minutos y los Ferry en 90 minutos, según los itinerarios del día.

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Compruebe la hora de salida desde su puerto y el tipo de embarcación en el billete para ajustarse al tiempo de viaje.

Ruta Ceuta – Algeciras

A continuación, las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras para el sábado 19 de septiembre de 2026, con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas.

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Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

La concentración de salidas entre primera y última hora (06:00–23:00) facilita la movilidad diaria de quienes residen en Ceuta y trabajan o tienen gestiones en la península.

Ruta Algeciras – Ceuta

Salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta durante el sábado 19 de septiembre de 2026, según las compañías mencionadas.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Preséntese en el puerto al menos 45 minutos antes del embarque, especialmente en las primeras y últimas salidas del día.

Confirme los horarios con la compañía, revise el parte meteorológico del Estrecho y lleve la documentación necesaria para el viaje.

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