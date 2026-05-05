SEVILLA – El nombre de Monchi vuelve a sobrevolar la actualidad del Sevilla FC. El actual presidente del San Fernando y exdirector deportivo nervionense ha analizado la convulsa situación institucional del club, centrándose en la figura de Sergio Ramos y el incierto proceso de venta que atraviesa la entidad.

El rol de Sergio Ramos en el nuevo Sevilla

En declaraciones al programa ‘Un podcast con acento’, Monchi se ha pronunciado sobre el grupo inversor liderado por el central camero. Según el de San Fernando, la ambición de Ramos va más allá de ser un mero inversor o una cara visible.

Poder de decisión: Monchi asegura que el central «quiere estar en el meollo de la toma de decisiones del futuro del club», independientemente de si ostenta el cargo de presidente o no.

Monchi asegura que el central «quiere estar en el meollo de la toma de decisiones del futuro del club», independientemente de si ostenta el cargo de presidente o no. Incertidumbre total: El exdirectivo afirma que ninguna de las partes implicadas (compradores, vendedores o accionistas) tiene «cien por cien claro» cómo terminará el proceso de venta debido a la complejidad del accionariado.

¿Un posible regreso de Monchi?

Tras su salida por desavenencias con la gestión de Del Nido Carrasco, el rumor sobre una posible vuelta de Monchi es constante entre el sevillismo. Sin embargo, el protagonista ha querido enfriar las expectativas, al menos a corto plazo.

«A día de hoy no tengo ninguna propuesta para volver. Si me llaman, tengo que escucharlo, pero ahora mismo estoy cómodo como estoy», ha sentenciado Monchi.

El futuro, entre San Fernando y Barcelona

La actualidad de Monchi no solo pasa por Nervión. El pasado fin de semana fue visto en Cornellà presenciando el Espanyol-Real Madrid, lo que ha desatado especulaciones sobre su posible vinculación a la dirección deportiva del club periquito. No obstante, Monchi ha dejado claro que cualquier proyecto futuro debe ser compatible con su actual compromiso en el San Fernando.

Claves del escenario actual: