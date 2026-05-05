MADRID – El golf español recibe una de las noticias más esperadas del año. Jon Rahm y el DP World Tour (Circuito Europeo) han alcanzado un acuerdo definitivo que pone fin a meses de tensiones y litigios. Este pacto permite al ‘León de Barrika’ competir en Europa esta temporada sin ser penalizado por su pertenencia al LIV Golf, despejando así su participación en la Ryder Cup 2027 que se disputará en Adare Manor (Irlanda).

El fin del conflicto: Multas y concesiones

Tras haber calificado previamente de «extorsión» las condiciones del circuito, Rahm ha decidido finalmente ceder para mantener su membresía europea. El acuerdo, anunciado este martes 5 de mayo, incluye puntos clave que desbloquean la situación:

Pago de sanciones: El golfista vizcaíno abonará la totalidad de las multas acumuladas desde 2024 por participar en eventos no autorizados (LIV Golf).

El golfista vizcaíno abonará la totalidad de las multas acumuladas desde 2024 por participar en eventos no autorizados (LIV Golf). Calendario pactado: Rahm jugará un total de cinco torneos del DP World Tour en lo que resta de 2026 (sin contar los Majors).

Rahm jugará un total de del DP World Tour en lo que resta de 2026 (sin contar los Majors). Punto de fricción resuelto: El conflicto residía en la obligatoriedad de jugar torneos extra impuestos por el circuito. Finalmente, ambas partes han acordado una cifra intermedia que permite al jugador cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad.

Objetivo: La Ryder Cup de Adare Manor

La consecuencia más inmediata y relevante de este acuerdo es la Ryder Cup. Al normalizar su estatus con el DP World Tour, Rahm volverá a sumar puntos para el ranking europeo y podrá ser seleccionado para el equipo de 2027.

«El acuerdo implica el pago de todas las multas pendientes y la participación en los torneos acordados», reza el comunicado oficial del DP World Tour.

Un futuro por negociar en 2027

Aunque este pacto asegura la estabilidad para la presente temporada y la cita de la Ryder Cup, la relación entre el jugador y el circuito europeo no es definitiva a largo plazo.

Hoja de ruta para el futuro:

Temporada 2026: Cumplimiento del calendario de cinco torneos y pago de sanciones. Suma de puntos: Regreso inmediato a la lucha por el liderazgo en el ranking europeo. Nueva negociación: Antes del inicio de la temporada 2027, Rahm y el DP World Tour deberán sentarse nuevamente para establecer las condiciones de ese año.

Este movimiento sigue la estela de otros jugadores de la liga saudí, como Tyrrell Hatton, quienes ya firmaron acuerdos similares en febrero para garantizar su presencia en el circuito tradicional y en las competiciones por equipos internacionales.