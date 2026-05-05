El cuerpo de la artista gallega, de 39 años, fue localizado en la zona de la senda verde de la ciudad. La Policía Nacional no ha detectado, en un primer examen, indicios de criminalidad.

El trágico desenlace que nadie deseaba se ha confirmado esta madrugada. La Policía Nacional ha localizado el cuerpo sin vida de la cantante gallega Seila Esencia, de 39 años, en la zona de la senda verde de Vigo. La artista permanecía en paradero desconocido desde el pasado 20 de abril, lo que había activado una intensa búsqueda y una alerta internacional.

Fuentes policiales han indicado que, tras el hallazgo del cadáver, los primeros indicios apuntan a una muerte sin señales de violencia o criminalidad. No obstante, el cuerpo ha sido trasladado para la realización de la autopsia, que determinará con exactitud las causas y el momento del fallecimiento.

Cronología de una desaparición

La alerta oficial fue difundida por la Asociación SOS Desaparecidos, que este mismo lunes había reforzado los llamamientos a la colaboración ciudadana tras cumplirse casi tres semanas sin noticias de la cantante.

20 de abril: Se pierde el rastro de Seila en la zona de Vigo.

Se pierde el rastro de Seila en la zona de Vigo. 4 de mayo: Se emite una alerta de búsqueda urgente tras 19 días de incertidumbre.

Se emite una alerta de búsqueda urgente tras 19 días de incertidumbre. 5 de mayo: Localización del cadáver de madrugada por parte de los efectivos policiales.

La propia asociación ha expresado este martes sus condolencias a través de sus canales oficiales, enviando un mensaje de apoyo y un «fuerte abrazo» a los familiares y amigos cercanos de la artista en estos momentos de duelo.

Una trayectoria ligada a la música y la televisión

Seila Esencia era una figura conocida en la escena musical gallega y nacional:

Reconocimiento televisivo: Alcanzó popularidad en el año 2015 gracias a su participación en el programa de TVE ‘Hit – La Canción’ , donde destacó por su voz y personalidad artística.

Alcanzó popularidad en el año 2015 gracias a su participación en el programa de TVE , donde destacó por su voz y personalidad artística. Escena local: Formó parte de la banda gallega Phantom Club, un grupo con el que recorrió diversos escenarios y festivales, dejando una huella importante en el tejido cultural de Galicia.

La noticia ha causado una profunda consternación en el sector musical y entre sus seguidores, que durante estos últimos 20 días habían inundado las redes sociales con mensajes de esperanza que hoy se han tornado en despedidas y homenajes a su legado artístico.