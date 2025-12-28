Los equipos de rescate han reanudado sus esfuerzos para localizar a los cuatro ciudadanos españoles que desaparecieron tras el naufragio de una embarcación turística en Indonesia. Este incidente ocurrió frente a la isla de Padar, donde las difíciles condiciones meteorológicas y las violentas corrientes marinas han complicado las labores de búsqueda.

Hasta el momento, los rescatistas solo han recuperado restos de la embarcación siniestrada. Las autoridades indonesias han ampliado el área de búsqueda para encontrar a Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia Femenino B, junto a sus tres hijos, que han estado desaparecidos desde el día viernes.

En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) informó que las labores se reanudaron esta mañana luego de una pausa nocturna el sábado. Las acciones se han extendido a 5,25 millas náuticas del lugar del naufragio, gracias a una mejora en las condiciones del mar. A comienzos de la operación, los equipos encontraron restos de la embarcación a unas cinco millas náuticas del sitio del incidente.

Fathur Rahman, jefe de la oficina de búsqueda y rescate en Maumere, explicó que entre los objetos recuperados se encuentran partes del casco del barco, una bombona de gas y secciones de la cabina del capitán, lo que ofrece pistas sobre el estado de la embarcación.

Hasta ahora, se han logrado rescatar a siete personas, incluida la madre Andrea Ortuño y una de sus hijas. Estas sobrevivientes fueron rescatadas junto a varios miembros de la tripulación, que incluyen el capitán y un guía turístico local, según ha confirmado una agencia de búsqueda y rescate del área.

Para facilitar la operación, se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad. En total, alrededor de 80 personas participan en la búsqueda, y se espera que 27 rescatistas adicionales lleguen esta noche en el buque Puntadewa, que zarpó en horas de la mañana con destino a Labuan Bajo, en la isla de Flores.

Fathur agregó que durante esta tercera jornada de búsqueda, el enfoque estará en determinar la ubicación del casco del barco hundido, ya que, según el testimonio del capitán, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote antes del naufragio.

La embarcación turística, conocida como KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 horas del viernes (13:30 GMT), lo que llevó a las autoridades a activar inmediatamente una búsqueda con lanchas y buzos.

El motor del barco sufrió una avería que, según los informes preliminares, pudo haber causado el naufragio. A pesar de la tragedia, las madres de las dos españolas sobrevivientes están recibiendo atención y apoyo del consulado español en Yakarta, mientras las autoridades trabajan para contactar a los familiares de los desaparecidos.

El Valencia CF ha expresado su pesar por la situación, confirmando la identidad de Fernando Martín y enviando condolencias a sus familiares y seres queridos. El ministerio de Asuntos Exteriores español está coordinando esfuerzos con las autoridades indonesias para garantizar que se brinde el apoyo adecuado a los afectados.

Los accidentes marítimos en Indonesia suelen ser comunes debido a la falta de infraestructuras adecuadas, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, y el poco cumplimiento de las normativas de seguridad y las inclemencias del tiempo. En un archipiélago como Indonesia, que cuenta con más de 17,000 islas y una población de más de 270 millones de habitantes, el barco es un medio de transporte esencial, lo que hace que tales incidentes sean especialmente trágicos.