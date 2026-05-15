La capital ucraniana vive horas de luto y devastación. El balance de víctimas mortales por el ataque masivo ejecutado por las fuerzas rusas en la madrugada del miércoles al jueves se ha elevado a 24 personas, entre las cuales se ha confirmado el fallecimiento de tres menores de edad (tres niñas). Las autoridades sanitarias y de rescate reportan además 48 heridos de diversa consideración tras el brutal impacto.

Un misil de crucero demolió un bloque de viviendas

El epicentro de la tragedia se localiza en el distrito residencial de Dárnitsia, en la zona suroriental de Kiev. Un misil de crucero balístico impactó de manera directa contra un edificio de apartamentos de nueve plantas. La fuerza de la detonación fue tal que demolió prácticamente por completo una sección entera del bloque residencial, sepultando a decenas de familias bajo toneladas de cascotes.

La Fuerza Aérea de Ucrania ha señalado que esta oleada coordinada de misiles y drones representa el mayor bombardeo aéreo de Rusia contra el país desde que comenzó la invasión a gran escala.

Finalizan las tareas de rescate entre los escombros

Tras más de 24 horas de labores ininterrumpidas y contrarreloj, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha dado por concluidas las tareas de búsqueda este viernes. Equipos especiales provistos de perros rastreadores inspeccionaron minuciosamente más de 2.800 metros cuadrados de superficie y procedieron a la retirada de unos 3.000 metros cúbicos de escombros, lugar donde trágicamente se fueron localizando los cuerpos de las últimas víctimas a lo largo de la mañana.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha trasladado personalmente hasta el complejo residencial destruido para mostrar sus condolencias y supervisar las ayudas de emergencia.

Reacción de Zelenski: “Una Rusia así no puede ser normalizada”

Desde las ruinas del edificio en Dárnitsia, Zelenski ha alzado la voz para exigir una respuesta contundente e internacional frente a lo que ha calificado como actos de «salvaje terrorismo» por parte de Moscú.

“La operación de búsqueda y rescate ha concluido. Una Rusia como esta, que destruye vidas de forma deliberada y espera quedar sin castigo, no puede ser normalizada. El mundo debe recordar el precio que paga Ucrania a diario para que la agresión rusa no se expanda a otras naciones” [cite: 2.1.2], declaró el mandatario a través de sus redes sociales.

Zelenski aprovechó la presencia de medios internacionales para reiterar la urgencia de que sus socios occidentales refuercen la denominada «coalición antibalística» y continúen suministrando sistemas de defensa aérea avanzados para neutralizar los ataques con misiles que siguen segando vidas civiles [cite: 2.1.3]. Ante la magnitud de la matanza, el Gobierno de Ucrania ha convocado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas