El recibimiento en el Gran Salón del Pueblo no fue solo un acto protocolario, sino un despliegue de poder diseñado para impresionar.

Simbolismo: Alfombra roja, salva de 21 cañonazos y la Plaza de Tiananmen blindada.

Alfombra roja, salva de 21 cañonazos y la Plaza de Tiananmen blindada. El Mensaje de Xi: Recibió a Trump con una actitud de igualdad estratégica, proyectando que China ya no es una potencia secundaria, sino un actor estabilizador frente al caos global.

Recibió a Trump con una actitud de igualdad estratégica, proyectando que China ya no es una potencia secundaria, sino un actor estabilizador frente al caos global. El Estilo Trump: Fiel a su estilo, Trump priorizó la relación personal («Es un honor ser tu amigo») y la grandilocuencia, calificando la cumbre como «la más importante de la historia».

El Dilema Intelectual: La Trampa de Tucídides

Xi Jinping puso sobre la mesa la teoría académica que obsesiona a ambas potencias:

La Trampa de Tucídides: La idea de que una potencia emergente (China) y una dominante (EE. UU.) están condenadas inevitablemente al conflicto.

Propuesta de China: Xi instó a evitar este destino histórico, argumentando que ambos tienen «más intereses comunes que diferencias» y que deben ser socios para «prosperar juntos».

Xi instó a evitar este destino histórico, argumentando que ambos tienen «más intereses comunes que diferencias» y que deben ser socios para «prosperar juntos». Advertencia: Si la relación se gestiona mal, el choque será inevitable y «extremadamente peligroso» para el mundo.

Una Delegación de Rescate Corporativo

Más allá de los políticos (como Marco Rubio o Pete Hegseth), el verdadero peso de la delegación estadounidense recayó en los titanes tecnológicos y financieros:

Protagonistas: Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple).

Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple). Intereses: Estos líderes empresariales buscan desesperadamente evitar aranceles, asegurar licencias de chips de IA y proteger las cadenas de suministro que dependen de China.

Estos líderes empresariales buscan desesperadamente evitar aranceles, asegurar licencias de chips de IA y proteger las cadenas de suministro que dependen de China. Gesto inusual: Por deseo de Trump, estos empresarios entraron a la sala de reuniones para «rendir homenaje» a Xi, subrayando la dependencia mutua de ambas economías.

Los Puntos de Fricción: Taiwán y Tecnología

A pesar de las sonrisas, los temas críticos siguen siendo líneas rojas:

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Taiwán: Xi reiteró que es el tema más sensible. China busca que EE. UU. pase del «no apoyar» la independencia a «oponerse explícitamente» a ella. Guerra Tecnológica: La pugna por el control de la Inteligencia Artificial y los semiconductores sigue siendo el campo de batalla real de esta «nueva guerra fría». Geopolítica: Washington espera que Pekín interceda ante Irán para pacificar el Estrecho de Ormuz, vital para el suministro energético chino.

Conclusión: Paciencia vs. Urgencia

El encuentro revela una asimetría en las necesidades políticas:

Trump necesita resultados inmediatos y titulares victoriosos (compras agrícolas e inversiones) para su audiencia electoral.

necesita resultados inmediatos y titulares victoriosos (compras agrícolas e inversiones) para su audiencia electoral. Xi Jinping juega a largo plazo con paciencia estratégica, consolidando su poder interno y esperando concesiones políticas a cambio de alivio económico.

En resumen: Una cumbre donde la diplomacia personal de Trump y la visión histórica de Xi intentan navegar una relación marcada por la desconfianza mutua y una interdependencia económica ineludible.