Hoy, domingo 28 de diciembre, la ciudad autónoma amanece bajo un cielo gris y la amenaza constante de rayos. Tras un sábado marcado por inundaciones puntuales y el rescate de trabajadores en la zona de Santa Catalina, la inestabilidad meteorológica no da tregua en este cierre de semana.

Previsión para hoy: ¿Qué esperar?

Según los datos actualizados de la AEMET, Ceuta se encuentra en una jornada de «cielos cubiertos con tormenta». Aunque la alerta amarilla por lluvias intensas del sábado ya ha remitido, las condiciones siguen siendo adversas:

• Mañana y tarde: Los cielos permanecerán muy nubosos. Las tormentas serán persistentes y podrían aparecer de forma súbita en cualquier momento del día.

• Precipitaciones: Se esperan lluvias débiles pero continuas. Los modelos apuntan a acumulaciones de unos 0.5 litros por metro cuadrado hacia el final de la tarde (sobre las 19:00), sumándose a los chubascos de la madrugada.

• Temperaturas: Ambiente fresco y húmedo. Las máximas no superarán los 16°C, mientras que las mínimas se mantienen estables en los 11°C.

• Viento: Sopla de componente sudeste de forma floja, aunque las rachas pueden arreciar puntualmente durante los núcleos tormentosos.

Balance de las últimas horas

La ciudad llega a este domingo tras un sábado complicado. El temporal de ayer provocó la movilización de los Bomberos por inundaciones en viviendas y locales. El incidente más destacado fue el de varios operarios de limpieza que quedaron bloqueados por la acumulación de agua en el camino al cementerio, lo que ha levantado quejas sindicales pidiendo mayores medidas de prevención ante el mal tiempo.

Precaución en la carretera y el Estrecho

Debido a la persistencia de las tormentas y el estado del firme tras las lluvias de ayer, se recomienda:

1. Extremar la prudencia al circular por zonas bajas y cercanas a barrancos.

2. Consultar el estado de las rotaciones del ferry: Aunque no hay avisos costeros graves, el viento de sudeste y las tormentas pueden causar retrasos puntuales en la línea Algeciras-Ceuta.

3. Día de los Inocentes: Hoy es 28 de diciembre; además de la lluvia, mucha precaución con las noticias y bromas que circulan por redes sociales.